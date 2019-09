eMag intra intr-o alianta mamut si capata acces la 230 de milioane de potentiali clienti

Ziare.

IMN conecteaza patru platforme Marketplace: eMag, Cdiscount (Franta), ePrice (Italia) si Real.De (Germania), iar peste 30.000 de selleri vor putea folosi IMN pentru a vinde cross-border. Autoritatile de concurenta din toate cele patru tari au avizat infiintarea IMN, potrivit eMag."IMN ofera o interfata care conecteaza cele patru platforme Marketplace, pe care sellerii o pot folosi ca unic punct de lucru pentru a-si sincroniza ofertele, simplu si eficient, pe fiecare dintre cele patru platforme, in mod securizat si in timp real.IMN reprezinta o modalitate rapida pentru selleri de a-si extinde afacerile in Europa, fara costuri suplimentare", se arata in comunicat.Pentru clienti, IMN reprezinta o modalitate de a accesa o gama mult mai mare de produse si servicii localizate in tara de origine."Credem ca IMN reprezinta o oportunitate mare pentru oricare dintre sellerii nostri care doresc sa inceapa sa vanda cross-border. eMag Marketplace isi continua astfel demersul de a dezvolta proiecte care sa aduca valoare adaugata sellerilor romani, dar si de a consolida ecosistemul pentru comertul online pe care l-a construit.In plus, datorita IMN, clientii din Romania vor avea acces la o gama de produse si mai variata decat pana acum", a spus Florin Filote, director eMag Marketplace.La randul sau, Emmanuel Grenier, CEO Cdiscount, a atras atentia ca, pana acum, sellerii care voiau sa acceseze mai multe platforme de tip Marketplace din Europa erau nevoiti sa-si listeze separat produsele pe fiecare platforma disponibila din tarile in care doreau sa vanda."IMN este un pas inainte pentru intreaga industrie si un progres tehnologic major. Noua retea se pliaza perfect pe dorinta Cdiscount de a ajuta intreprinderile mici si mijlocii sa iasa online si sa creasca accesand piata europeana.De asemenea, cred ca este o realizare importanta la nivel european, care subliniaza caracterul dinamic si inovator al retelelor de comert online de tip Marketplace", a spus Grenier.IMN este un proiect care favorizeaza dezvoltarea pietei unice digitale, in linie cu dorinta Comisiei Europene. Aceasta initiativa va duce beneficiile comertului online la un numar mai ridicat de europeni, permitandu-le accesul la un numar mai mare de categorii de produse. Totodata, alte platforme de tip Marketplace din Europa si-au exprimat interesul de a face parte din IMN."Impreuna am reusit sa dezvoltam o solutie care elimina barierele de intrare si costurile pe care ar trebui sa le suporte un comerciant care isi doreste sa intre pe piete noi si sa ramana, in acelasi timp, independent. Fiecare dintre noi joaca un rol-cheie in tara de origine, fapt ce ne permite sa acordam asistenta fiecarui seller in propria limba, astfel incat sa ii ajutam sa aiba succes.Pentru un jucator ca ePRICE, IMN este modalitatea potrivita de a oferi solutii de crestere si export IMM-urilor din Italia si din Europa aflate in cautarea unui canal de vanzare integrat in afara tarii", a spus Leonardo Costa, director ePRICE Marketplace.Patrick Muller-Sarmiento, CEO Real, considera ca IMN este o expresie a Europei fara frontiere si a comertului online fara granite."Interesul retailerilor pentru platforma este foarte mare, iar primii 100 de selleri care au fost integrati in faza de testare au inregistrat deja cresteri semnificative. Prin conectarea platformelor locale de tip Marketplace prin IMN, sellerii vor castiga mai multa independenta fata de canalele ce provin din afara Europei si vor avea o crestere sustenabila", a spus Muller-Sarmiento.Intr-o prima faza, platforma pe care s-au efectuat primele teste in 2018 va rula intr-o versiune beta. In urmatoarele luni, efortul va fi concentrat asupra dezvoltarii infrastructurii platformei, dar si asupra atragerii de noi platforme de tip Marketplace si de selleri. Peste 100 de selleri au testat deja cu succes pana acum versiunea beta, potrivit eMag.