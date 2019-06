Farmec da startul francizei. Primul magazin a fost inaugurat la Bacau

Ziare.

com

Strategia de extindere a companiei Farmec prin proiectul de francizare vine ca urmare a cresterii businessului de la an la an, a vanzarilor inregistrate de reteaua magazinelor de brand in ultimii trei ani si a numarului mare de cereri din partea consumatorilor pentru deschideri de noi magazine. Astfel, dupa aproape un an de pregatiri, Farmec vine pe piata cu o oportunitate de business pentru antreprenorii care isi doresc o afacere in domeniul cosmeticelor de calitate superioara cu recunoastere internationala.Primul magazin Gerovital in sistem de franciza a fost inaugurat ieri, 11 iunie, la Bacau. Decizia pentru investitie a fost luata din mai multe motive: "Produsele Gerovital si Farmec mi-au castigat de ani de zile increderea si am devenit o consumatoare fidela. Cand am aflat de oportunitatea de a colabora cu Farmec prin sistemul de franciza, m-am bucurat ca pot deveni partener de business, deschizand propriul magazin de cosmetice sub umbrela unui producator foarte puternic, a carui viziune o impartasesc in totalitate. Asteptarile mi-au fost confirmate, primind sprijin in alegerea locatiei, in studiile de fezabilitate, in pregatirea angajatilor, in deschiderea magazinului si in tot planul de comunicare", dupa declaratia Gabrielei Hancu, partener de franciza."Ne bucuram sa anuntam ca am deschis primul magazin de brand in sistem de franciza. Farmec este un model de antreprenoriat roman de succes, iar acum ne dorim sa reprezinte o oportunitate de business si pentru alti antreprenori sau pentru cei care vor sa devina antreprenori. Noi ii incurajam si ii sustinem de la inceput pe investitori sa aiba curaj si determinare, astfel incat afacerea lor sa se dezvolte cat mai bine, avand in vedere potentialul enorm al brandului, dar si cererea din piata.Pentru multe companii de rangul Farmec, franciza reprezinta o strategie de extindere rapida, insa, pentru noi, inseamna ocazia ideala de a pune bazele unei culturi antreprenoriale puternice alaturi de francizatii nostri, prin incurajarea acestora sa inceapa o afacere romaneasca, definita prin valori, precum inovatia, calitatea, eficienta si traditia", a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec."Farmec s-a preocupat intotdeauna de ceea ce isi doresc consumatorii romani. Planurile ambitioase, cercetarea continua care sta la baza fiecarui produs si grija pentru frumusetea naturala ne-au ajutat sa ne mentinem pozitia de cel mai mare producator de cosmetice din Romania, iar trendul ascendent al vanzarilor reprezinta confirmarea increderii in companie si produsele acesteia.Comparativ cu antreprenorii care isi deschid o afacere de la zero, francizatii beneficiaza de un portofoliu de produse notorii, foarte bine cunoscute de catre public. Ei pot intra pe o piata concurentiala folosind tehnici de comercializare si marketing perfectionate de Farmec de-a lungul deceniilor. Practic, au la dispozitie tot pachetul de know-how necesar si se pot dezvolta mai rapid", a declarat Tudor David, Director Marketing Farmec."Piata francizelor se afla intr-o evolutie ascendenta, fiind sustinuta de cresterea economiei, de puterea de cumparare si de trendurile de consum. In ultima perioada, se observa din ce in ce mai mult dorinta antreprenorilor de a se asocia cu branduri romanesti puternice, capabile sa concureze cu produsele producatorilor internationali. Farmec isi doreste astfel de parteneri in echipa, care sa fie interesati de domeniul cosmeticelor, sa inteleaga valorile si misiunea companiei noastre si sa contribuie activ la evolutia Gerovital", a declarat Mircea Coman, Manager Expansiune Comerciala Farmec.Pentru a intra in familia Farmec, viitorii parteneri de franciza au nevoie de spirit antreprenorial si de un buget de circa 50.000 de euro, din care mai mult de jumatate va fi alocat amenajarii magazinului Gerovital.Farmec ofera fiecarui francizat un pachet de know-how complet: de la consiliere si sprijin pentru deschiderea magazinului, pana la tehnici de vanzare si programe de pregatire periodice despre relatia cu clientii si training-uri despre produsele existente si cele nou lansate.In paralel sistemului de franciza, Farmec continua si dezvoltarea magazinelor de brand proprii. A fost inaugurat un nou magazin Gerovital, in Baneasa Shopping City - cel de-al 20-lea magazin Gerovital din tara si cel de-al 27 din reteaua de unitati comerciale Farmec.Farmec S.A. Cluj-Napoca - cel mai mare producator de cosmetice cu capital 100% romanesc - ramane un brand emblema pentru Romania. Portofoliul companiei impresioneaza o lume intreaga prin produse moderne, concepute in laboratoare performante. Compania are certificare internationala GMP si comercializeaza produsele din portofoliu in aproximativ 30 tari.In iunie 2019, reteaua de magazine de brand detinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate in Cluj-Napoca, Arad, Brasov, Sibiu, Targu-Mures si Timisoara, 20 magazine Gerovital care se gasesc in Cluj-Napoca, Bucuresti, Constanta, Timisoara, Craiova, Ploiesti, Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Galati, Oradea si Ramnicu Valcea si un magazin Gerovital deschis prin sistemul de franciza, la Bacau.