Farmec este dublu castigator in cadrul competitiei Progresiv Awards

Astfel, compania Farmec a fost laureata categorieipentru al doilea an consecutiv, distinctia fiind acordata gamei Aslavital Mineralactiv, ca urmare a modernizarii si extinderii din septembrie anul trecut. De asemenea,, a fost desemnat"Suntem onorati sa ne numaram si anul acesta printre castigatori, mai ales la doua categorii si le multumim tuturor celor care ne-au votat si care ne apreciaza activitatea.Incercam sa aducem un aport consistent la dezvoltarea si promovarea productiei locale, sa fim competitivi, sa ne bazam pe expertiza acumulata, dar si sa valorificam potentialul inovator al cercetatorilor romani.Sunt mandru sa fac parte dintr-o companie valoroasa, cu, care are in centru o echipa inimoasa ce co-creeaza zi de zi o poveste de renume national si international.Am avut puterea de a ne reinventa constant si, astfel, avem un brand de companie definit de valori precum eficienta, inovatie, calitate. Cu aceste noi distinctii, ne reconfirmam pozitia de lider local al industriei cosmetice si privim cu incredere spre noile planuri de dezvoltare pe care le avem pentru 2019", a declaratIn cadrul Galei Progresiv Awards, publicatia Magazinul Progresiv premiaza managerii, organizatiile, brandurile si proiectele de succes din domeniul FMCG, care seteaza trenduri si contribuie la dezvoltarea industriei.Finalistii au fost selectati de catre Consiliul de Specialisti Progresiv Awards 2019 din care fac parte 11 profesionisti din FMCG si nu numai, dintr-un total de 296 nominalizari si auto-nominalizari inscrise.Gama Aslavital Mineralactiv fost modernizata in luna septembrie a anului trecut si contine 15 produse cu formule inovatoare. Aslavital este un brand unic in Romania, dezvoltat pe baza argilei 100% naturale, provenita din muntii Padurea Craiului, asigurand un program de ingrijire a tenului prin mineralizare, regenerare, detoxifiere si antipoluare urbana.Mircea Turdean a inceput sa lucreze in companie in urma cu 25 de ani, in cadrul departamentului de cercetare. Pe parcursul anilor petrecuti in cadrul Farmec, Mircea Turdean si-a construit o experienta complexa, detinand mai multe functii in sectiile de cercetare, productie, dezvoltare.A preluat conducerea Farmec de la tatal sau, Liviu Turdean, si a continuat in forta planurile de expansiune si premierele Farmec: singurul producator roman de cosmetice cu retea de magazine de brand, intrarea pe segmentul cosmeticii decorative si pe cel al produselor cosmetice de lux, deschiderea francizei etc.Farmec S.A. Cluj-Napoca - cel mai mare producator de cosmetice cu capital 100% romanesc - ramane un brand emblema pentru Romania. Portofoliul companiei impresioneaza o lume intreaga prin produse moderne, concepute in laboratoare performante. Compania are certificare internationala GMP si comercializeaza produsele din portofoliu in aproximativ 30 tari.In martie 2019, reteaua de magazine de brand detinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate in Cluj-Napoca (3 magazine), Arad, Brasov, Sibiu, Targu-Mures si Timisoara si 18 magazine Gerovital care se gasesc in Cluj-Napoca, Bucuresti (5 magazine), Constanta, Timisoara, Craiova, Ploiesti, Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Galati, Oradea si Ramnicu Valcea.