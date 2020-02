Gala Women in Economy 2020 premiaza excelenta in business

Ziare.

com

Vor fi premiate antreprenoare de top, doamnele care conduc cele mai mari companii din Romania. Se vor prezenta rezultatele studiului KeysFinn privind Antreprenoriatul feminin, un deceniu de provocari. Era 4.0. Psihologul Simona Nicolaescu, fondator Dynamic HR, va prezenta rezultatul sondajului realizat la cererea CONAF referitor la Rata Natalitatii din Romania.Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din Romania trebuie recunoscute. Cu o educatie academica solida, acestea au reusit sa-si dovedeasca valoarea intr-un mediu extrem de complicat. Indispensabile in organizatii, fac parte din board-uri si chiar conduc destinele celor mai mai mari companii prezente in Romania. Mai mult, cu munca si perseverenta, cele care au ales drumul antreprenoriatului au reusit sa gaseasca veritabile retete de succes.Cristina Chiriac, presedinte CONAF: "Organizatia noastra este una tanara, care a coagulat puterea femeilor de afaceri din toate domeniile economice si nu s-a ferit sa ridice problemele mediului de afaceri si sa ofere solutii. Incepand de anul trecut, celebram eforturile femeilor de succes prin Gala CONAF. Femeile de afaceri au demonstrat ca pot face performanta, la nivel de top managemement, in orice domeniu economic - de la IT, servicii, industrie grea, industrie usoara, resurse subterane, comunicatii, art and design. Gala CONAF 2020 sustine astfel egalitatea de sanse si egalitatea de gen, marcand anul acesta o premiera - trofeele vor fi oferite doamnelor exclusiv de catre domni.Evenimentul va avea o amploare deosebita, se va tine in prezenta a peste 800 de invitati, antreprenorii de top vor darui sau vor primi premii, iar prezenta Excelentei Sale, presedintele Klaus Werner Iohannis si a premierului interimar Ludovic Orban, ne onoreaza si le mutumesc."Gala "Women in Economy" 2020 va aduce in premiera in atentia autoritatilor si a celor mai importanti reprezentanti ai mediului de afaceri din Romania prezenti la Ateneul Roman, rezultatele studiului KeysFinn privind Antreprenoriatul feminin, un deceniu de provocari. Era 4.0. In aceeasi nota vor fi prezentate si concluziile sondajului "Rata natalitatii in Romania" realizat de Dynamik HR la cererea CONAF. Evenimentul se va bucura de prezenta a peste 800 de invitati, oameni de afaceri din Romania si din strainatate, parteneri si reprezentanti ai institutiilor care sustin implicarea si dezvoltarea initiativelor feminine in afaceri, in societate sau in cultura.Gala,, Women in Economy" este la a doua editie, continua seria initiativelor organizate de CONAF, prin care celebram performanta fara a ocoli problemele si temele sensibile din economia romaneasca, dar la care venim si cu solutii. De exemplu Pactul pentru Munca si Pactul pentru Educatie Antreprenoriala prin care vor fi introduse optional orele de antreprenoriat in scoli, incepand cu ciclul gimnazial. Acesta reprezinta un prim succes in demersul organizatiei de a eficientiza sectoare importante ale economiei romanesti.La prima editie a Galei "Women in Economy" care a avut loc pe 07 martie 2019 la Opera Nationala Bucuresti, doamnele, Christina VERCHERE - CEO OMV, Corina POPESCU- Director General Electrica, Liudmila CLIMOC- CEO Orange, Raluca CRISAN - Director General Divizia Imobiliara Immochian, Anca VLAD - Presedinte Fildas-Catena, Mariuca TALPES - Bit Defender, Mihaela MARCU - fondator Medlife, Adriana CRISTEA - Director General ARC Parc Industrial Dej, Camelia SUCU - fondator Class Living, Lucia MORARIU - Director General Eximtur, Daniela KASPER - Kasper Imobiliare, Nora SEROUSSI - Seroussi, Osnat PELED - Presedinte BWFR, au fost premiate pentru Excelenta in Antreprenoriatul Feminin.CONAF este singura entitate confederativa din Romania ce are ca obiectiv principal sustinerea si promovarea antreprenoriatului feminin, implicandu-se activ in diferite proiecte economice, sociale si culturale. Inca de la inceputul acestor demersuri, sprijinite permanent de catre Administratia Prezidentiala, confederatia a militat pentru o economie puternica si competitiva pe plan international, fiind semnate o serie de parteneriate cu alte organizatii la nivel european.Gala "Women in Economy" 2020 este un eveniment organizat de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA) si Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA) in parteneriat cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.Acest eveniment va fi realizat cu sprijinul companiilor partenere care au aceleasi valori ca si noi: viziune, competitivitate, implicare sociala activa si sprijinirea initiativelor antreprenoriale.