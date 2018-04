Gigantii americani T-Mobile si Sprint fuzioneaza intr-o tranzactie de zeci de miliarde de dolari. Cum se va numi noua companie

Ziare.

com

Deutsche Telekom, grupul german care detine T-Mobile, si SoftBank Group, proprietarul japonez al Sprint, au convenit un acord care evalueaza fiecare actiune Sprint la 0,10256 dintr-o actiune T-Mobile, au anuntat duminica cele doua companii.Acest raport evalueaza Sprint la 6,62 de dolari pe actiune, la pretul de inchidere a titlurilor T-Mobile de vineri, de 64,52 dolari pe unitate.Noua companie va folosi numele T-Mobile, director general va fi seful T-Mobile, John Legere, iar Mike Sievert va fi director operational. Presedintele companiei germane, Tom Hoettges, va fi presedinte al noii companii, iar directorul general al SoftBank, Masayoshi Son, va face parte din consiliul de administratie.Cele doua companii anticipeaza ca unificarea operatiunilor va permite economii de aproximativ 43 de miliarde de dolari."Aceasta fuziune va crea un concurent redutabil, cu o retea de telecomunicatii care va putea oferi clientilor preturi mai scazute, inovatii si o experienta de networking de top, toate acestea mult mai rapid decat ar fi putut sa o faca fiecare dintre aceste companii separat", a spus Legere in comunicat.In urma fuziunii, Deutsche Telekom va detine o participatie de 42% la compania nou formata, iar SoftBank de 27%.Noua companie va avea venituri anuale de circa 74 de miliarde de dolari si 70 de milioane de abonati.Verizon este cel mai mare operator de telecomunicatii din Statele Unite, cu venituri din operatiuni wireless de 88 de miliarde de dolari in 2017 si 111 milioane de abonati. AT&T va ramane pe locul al doilea, cu venituri de 71 de miliarde de dolari in 2017 si 78 de milioane de abonati.