Gomag MeetUp Bucuresti - 9 Speakeri vorbesc despre vanzari online in 2020

Ziare.

com

La editia a III-a Gomag MeetUp Bucuresti participantii vor primi gratuit acces la informatii in valoare de cateva mii de euro, de la 9 experti in marketing si vanzari online, precum si oameni de afaceri activi pe piata de comert online din Romania. Inscrierea este gratuita insa numarul de locuri este limitat, asadar doritorii sunt invitati sa isi asigure locul cat mai curand. La editia trecuta, au participat peste 400 de oameni!Experienta directa este cea mai buna cale de invatare.Plecand de la acest principiu, echipa Gomag si-a propus sa creeze un mediu de networking eficient - sa ii puna in legatura pe cei care vor sa invete cum sa isi controleze vanzarile online, cu cei care au facut asta deja si au solutii viabile pentru piata din tara.Asta inseamna Gomag MeetUp. O ocazie pentru tine si business-ul tau sa cresteti, bazandu-va pe strategii care au fost testate deja de altii, strategii care dau rezultate.Multe din informatiile pe care le vei auzi nu apar public in alta parte - fara sa mai pui la socoteala faptul ca vei primi raspunsuri specifice la intrebarile legate de problemele cu care te confrunti sau curiozitatile pe care le ai.E o ocazie pe care ar fi pacat sa o ratezi, mai ales ca inceputul de an este cea mai potrivita perioada sa iti pui strategia de business si vanzari la punct, pentru intregul 2020.La fiecare eveniment marca Gomag MeetUp, organizatorii incearca sa aduca pe scena un mix de cunostinte si experiente reale pe piata de eCommerce.Aceasta editie respecta aceeasi reteta. Participantii vor asculta prezentarile a 9 oameni de afaceri care au creat oportunitati noi in ecosistemul comertului online din Romania, de-a lungul timpului.Sunt oameni de vanzari, specialisti SEO, specialisti usability, creatori de tool-uri eficiente pentru magazinele online si proprietari de magazine cu peste 10 ani de prezenta continua pe piata.Pe scena vor urca Dorin Boerescu (CEO 2Performant), Mircea Capatina (Co-Founder Smart Bill), Andrei Radu (CEO & Founder GPeC), Rares Banescu (CEO Retargeting.BIZ), Constantin Paraschiv (Fondator BiziLive TV), Sorin Draghici (Managing Partner DWF), Ennifer Marinescu (PersonallyME.ro), Dan Tudose (Manager e-acumulatori.ro) si Cosmin Daraban (CEO & Co-fondator Gomag).De exemplu, Constantin Paraschiv afirma in legatura cu prezentarea sa ca "valoarea oferita publicului, dincolo de bani (sunt 2 studii care au costat 50.000 euro), este una reala care iti ofera perspective noi in propria afacere si iti poti consolida deciziile de business atat la nivel european, cat si la nivel local".Gomag MeetUp Bucuresti va fi moderat de Cosmin Daraban. Alaturi de el se vor afla 5 oameni din echipa Gomag, pregatiti sa raspunda la intrebarile participantilor referitoare la platforma (si nu numai). Vrei sa participi si tu la eveniment? Inscrie-te gratuit la Gomag MeetUp Bucuresti si fii prezent in sala, pe 12 februarie, de la ora 16:00!In culise se afla creatorii platformei eCommerce Gomag , ai hub-ului Academia de eCommerce, iar Cosmin este autorul cartii "eCommerce no Bull$#!t.Tot ce ai nevoie pentru a vinde online". Gomag este o platforma eCommerce de tip SaaS, ce poate fi inchiriata pe baza unui abonament si pe care se dezvolta peste 1.100 de magazine online, din diferite nise.Platforma se diferentiaza de concurenta prin functionalitati native exclusive pentru piata romaneasca, precum modulul de creare landing page, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator tema si +120 de aplicatii presetate.