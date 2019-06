In 2019, Farmec investeste peste 2 milioane de euro in modernizarea liniei de productie

Ziare.

In 2019, Farmec aloca peste 2 milioane de euro pentru modernizarea proceselor de productie, planuieste sa deschida noi magazine de brand si sa dezvolte reteaua proprie de distributie, astfel incat sa asigure produse de calitate superioara, dar si acces mai usor la acestea, prin eficientizarea intregului proces."Pentru a oferi consumatorilor nostri cosmetice romanesti capabile sa concureze si sa depaseasca marcile straine, Farmec investeste continuu in extinderea portofoliului de produse si in deschiderea de noi unitati de vanzare si distributie. Inovatia, eficienta si calitatea stau la baza fiecarei strategii de dezvoltare, acestea fiind valorile ce caracterizeaza businessul Farmec.In 2019, ghidati de angajamentul de a realiza cosmetice extraordinare fabricate in Romania, alocam un buget de peste 2 milioane de euro in retehnologizarea unor procese de fabricatie, in vederea cresterii productivitatii muncii. De asemenea, vom dezvolta reteaua proprie de distributie, astfel incat sa avem o acoperire cat mai buna la nivel national si sa atingem noi standarde de performanta pe piata romaneasca si nu numai", a declarat Mircea Stanceanu, Director Economic Farmec.De-a lungul anilor, Farmec a investit permanent in retehnologizarea si modernizarea proceselor de fabricatie, cum ar fi: linia automata de ambalare cu sistem robotizat, tehnologia noua de etichetare, sistemele moderne de paletizare, noile malaxoare si alte echipamente ce asigura atat functionarea eficienta a fabricii din Cluj, cat si realizarea unor produse la standarde inalte.Aceste investitii anuale au condus la lansarea unor noi game de produse si la actualizarea gamelor existente pe piata, prin introducerea unor formule inovatoare din domeniul medicinei regenerative, in linii precum: Gerovital Luxury, Gerovital H3 Derma+ si Premium Care sau Aslavital. Farmec este una dintre putinele companii romanesti care ofera acces la un portofoliu extins de produse multibrand, adaptat nevoilor si dorintelor actuale ale consumatorilor.Anual, Farmec lanseaza si modernizeaza circa 100 de produse, iar capacitatea totala de productie este de 27 milioane de produse. Tehnologiile integrate de Farmec in ultimii ani contribuie la succesul cosmeticelor fabricate in Romania, apreciate atat in tara, cat si in afara.Mai mult, Farmec continua planurile pentru deschiderea de noi magazine pentru a fi mai aproape de consumatorii din toata tara. In prezent, reteaua magazinelor detinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec si 19 magazine Gerovital si, pana la finalul anului, compania are in plan inaugurarea altor 4 unitati.Tot in acest an, producatorul clujean va moderniza si parcul auto, pas necesar eficientizarii distributiei produselor catre magazinele proprii si catre retailerii parteneri.Farmec S.A. Cluj-Napoca - cel mai mare producator de cosmetice cu capital 100% romanesc - ramane un brand emblema pentru Romania. Portofoliul companiei impresioneaza o lume intreaga prin produse moderne, concepute in laboratoare performante. Compania are certificare internationala GMP si comercializeaza produsele din portofoliu in aproximativ 30 tari.In iunie 2019, reteaua de magazine de brand detinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate in Cluj-Napoca (3 magazine), Arad, Brasov, Sibiu, Targu-Mures si Timisoara si 19 magazine Gerovital care se gasesc in Cluj-Napoca, Bucuresti (6 magazine), Constanta, Timisoara, Craiova, Ploiesti, Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Galati, Oradea si Ramnicu Valcea.Pentru a fi la curent cu noutati legate de brand-urile din portofoliul Farmec, sfaturi utile din partea specialistilor, surprize si concursuri, puteti urmari conturile de social media:Facebook: facebook.com/farmec.romania Instagram: www.instagram.com/farmec/ Site si magazin online: www.farmec.ro