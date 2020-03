Inteligenta artificiala, automatizare, flexibilitate. Aflati cum va arata viitorul fortei de munca la Tomorrow@Work 2020

Ziare.

com

Evenimentul va avea loc la Hotel Radisson Blu din Bucuresti si vizeaza: HR Managers & HR Directors, HR Business Partners, Talent & Aquisition Managers, Employer Branding Managers, HR Specialists, Consultanti, Directori Generali, Team Leaders, Antreprenori.Alaturi de noi vor fi numerosi specialisti romani si internationali, care vor vorbi despre: liderii de maine, performanta in lumea digitala, employer branding si employee experience, hybrid jobs, ce ii motiveaza pe angajatii de maine, impactul tehnologiei informatiilor asupra pietei fortei de munca, retentie, flexibilitatea joburilor, productivitate si AI, si multe altele, pe care le puteti consulta aici Pretul STANDARD al unui bilet ziua I + ziua II este de 1104 RON + TVA. Acces ziua I - 670 RON TVA, valabil dupa 6 martie 2020. Acces ziua II - 670 RON TVA. Totodata, oferim discounturi de grup: 10% - 2 participanti; 15% - 3 participanti; 20% - 4+ participanti. Mai multe detalii despre modalitatea de inscriere aici.Din 2013, BusinessMark a organizat 29 de evenimente de HR in sase orase, in prezenta a 3.500 de participanti. Mark your B2B opportunity, alaturi de BusinessMark!