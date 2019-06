La aniversarea de 10 ani de prezenta pe piata de retail, FashionUP lanseaza MarketUP!

Ziare.

este un proiect marca FashionUP, care sustine si promoveaza selleri de fashion din Romania, oferindu-le expunere pe cel mai important e-commerce de fashion din Romania. Acestia au posibilitatea sa acceseze un suport esential in dezvoltarea afacerii lor online: sprijinul unei echipe specializate in marketing online, acces la baza de clienti a FashionUP si prezenta in proiectele sale editoriale.este aportul nostru pe piata de online, pentru a genera mai multa performanta si autenticitate. In acest proiect sunt implicati parteneri, furnizori, dar si echipa extrem de dedicata a FashionUP. Este un nou pas in maturizarea si dezvoltarea brandului FashionUP, ce vine in mod natural in urma unui alt proiect digital lansat cu succes in 2018 - aplicatia mobila", completeaza Mira Anghelescu.FashionUP aniverseaza in 2019 10 ani de Tendinte si Dorinte implinite. Brand-urile prezente pe shop, printre care Adidas, Benetton, Nike, Calvin Klein, Guess, Armani Jeans, Michael Kors, Just Cavalli, La Redoute, Love Moschino, Polaroid, U.S. Polo A.S.S.N. si Converse, reprezinta o marca a stilului actual, cu selectii ce se aliniaza trend-urilor internationale. Consumatorii sunt constant sursa de inspiratie a dezvoltarii magazinului online, astfel ca, de-a lungul acestor ani, noi categorii de produse au fost adaugate - de la articole sport, la colectii pentru copii si casa."FashionUP este mai mult decat o platforma de shopping online, este o experienta ce evolueaza odata cu intreaga comunitate de clienti pe care am crescut-o si fidelizat-o cu fiecare comanda. Zece ani de fashion in Romania inseamna un capitol bine scris in istoria achizitiilor din mediul digital. Ne bucuram ca am ajuns aici si ca am contribuit la schimbarea obiceiului de consum pe plan local si nu numai!", spune Mira Anghelescu, directorul de operatiuni FashionUP., in birourile FashionUP din Bucuresti erau 5 angajati ce gestionau cele 50 de brand-uri din portofoliu. Prima comanda pe shop a fost plasata in luna iunie, acum zece ani, si a fost o pereche de pantofi. Urmatorii doi ani aduc o imbogatire a ofertei, cu accesorii si cosmetice, dar si o crestere considerabila a numarului de fani pe pagina de Facebook oficiala, FashionUP devenind cel mai urmarit cont in randul magazinelor online., business-ul isi exinde operatiunile in Bulgaria, pe FashionUP.bg, si reuseste sa atraga, in mai putin de un an, 10.000 de clienti. Anul 2015 este unul de reafirmare pe piata de moda, astfel ca FashionUP contureaza evenimentul anual "Ziua Internationala a Femeilor #PeToc", concept dedicat femeilor care iubesc pantofii., peste 19.000 de produse ce includ decoratiuni, articole pentru depozitare, bucatarie si obiecte de mobilier pot fi accesate usor si livrate in orice colt al tarii. In acelasi an, retailer-ul inregistreaza cele mai mari vanzari din istoria companiei, in cadrul campaniei de Black Friday., se lanseaza aplicatia mobila FashionUP devzoltata in urma unei investitii de 60.000 euro, ce in prezent a fost descarcata de mai mult 40.000 de utilizatori.Clientii FashionUP sunt femei si barbati cu varste cuprinse intre 25 si 45 ani, care prefera sa comande folosind telefonul mobil, mai ales prin aplicatia mobila. Cele mai cautate categorii din site sunt rochiile si pantofii sport.Numeroase oferte aniversare vor fi disponibile online, pe varianta desktop si prin intermediul aplicatiei mobile, toata luna iunie. Reducerile vor ajunge pana la -80%, cu extra reduceri la categorii de top. In plus, FashionUP pregateste o ampla campanie de comunicare in care va implica o serie de influentatori digitali.