Liviu Tudor: Noi ne dezvoltam cu accent pe nevoile angajatilor care lucreaza in cladirile noastre

In fiecare an, activitatea din domeniul imobiliar devine tot mai intensa, iar in segmentul cladirilor de birouri din Bucuresti si din tara, acest fenomen se traduce prin spatiu suplimentar, disponibil la standarde tot mai moderne. Potrivit datelor statistice, furnizate la inceput de primavara de companii de consultanta titrate, precum Knight Frank Romania, JLL Romania, Cushman & Wakefield Echinox, Colliers International Romania sau CBRE, nu doar Bucurestiul pluseaza in acest segment deosebit de dinamic si de concurential.Cluj-Napoca a devenit un veritabil hub regional, iar Timisoara si Iasiul se remarca prin cresterea consistenta a stocului office. Brasovul insa mai asteapta si se consolideaza pentru a putea fi considerat, la un moment dat, un pol de dezvoltare alacestei piete. Orasul de sub Tampa mai are de recuperat la capitolul infrastructura. Fiecare criteriu conteaza in lupta pentru a atrage cei mai titrati chiriasi din zona multinationalelor: rata de neocupare, stocul disponibil, livrarile previzionate pentru anul in curs si chiar ponderea cladirilor verzi din fiecare zona.Desi liderul detasat al celor mai recente previziuni ramane zona cuprinsa intre Calea Floreasca si bulevardul Barbu Vacarescu, concurenta vine puternic din urma si pare sa ameninte toate zonele Capitalei in care s-au dezvoltat parcuri de business. Vestul bucurestean, dominat pana recent de proiectele de clasa A dezvoltate de Genesis Property, compania fondata de cunoscutul antreprenor Liviu Tudor, se remarca printr-o crestere aproape agresiva a proiectelor care vor fi livrate in anul 2019. Mai exact, aproape 50% din cladirile de birouri care se vor ridica in Bucuresti sunt repartizate in aceasta zona.Cum reactioneaza un veritabil deschizator de drumuri al dezvoltarii imobiliare la ofensiva care se anunta? Cu siguranta tipica a primului jucator din hub-ul office al zonei de vest, care mizeaza in primul rand pe cei 75.000 de metri patrati distribuiti in cele cinci cladiri ale ansamblului West Gate, iar apoi, pe atuurile localizarii proiectului imobiliar. Nu in ultimul rand, in conditiile in care zona se remarca printr-o valoare a chiriilor destul de scazuta, de doar 11-12 euro pe metru patrat, un as din maneca lui Liviu Tudor este reprezentat de facilitatile puse la dispozitia angajatilor din companiile gazduite."Un birou are ca fundament apropierea de metrou. Proximitatea noului pol nu ne pune in pericol; multi proiecteaza fara locuri de parcare si fara a lua in calcul dorintele angajatilor. Se dezvolta extrovertit, cu accent pe expansiune si ignora anumite detalii. Noi ne dezvoltam cu accent pe nevoile angajatilor care lucreaza in cladirile noastre. Aici vorbim de investitie intr-o noua pista de alergare, o piscina, dar si o parcare noua cu 150-160 de locuri in care vom investi 200.000 de euro. Niciun alt parc nu ofera acest lucru".Presedinte si fondator al companiei Genesis Property, Liviu Tudor este unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Romania. De numele dezvoltatorului imobiliar se leaga doua dintre cele mai importante parcuri de business din Bucuresti. Novo Park este situat in zona de nord a Capitalei, in Pipera, iar West Gate in zona de Vest a Bucurestiului, in Militari. Cladirile construite de Liviu Tudor adapostesc sediile unora dintre cele mai de succes multinationale cum ar fi Siemens, Hewlett Packard Enterprise, Hp Inc, Infineon, Luxoft, Carestream, Accenture, Ericsson sau Societe Generale.