Mircea Turdean, Director General Farmec: Ce inseamna sa fii singura companie romaneasca in topul celor mai mari producatori de cosmetice din piata

"Competitia este cea care te motiveaza sa faci lucrurile mai bine, sa evoluezi si sa te dezvolti cat mai mult. Sa fii singura companie romaneasca din topul celor mai mari producatori de cosmetice ce activeaza in tara este o adevarata provocare, dar si o responsabilitate mare - aceea de a pastra valorile romanesti", a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.Farmec a fost, inca de la inceput, un pionier pe piata romaneasca de cosmetice, inregistrand de-a lungul timpului mai multe premiere, care au revolutionat piata. Inainte de 1989, productia Farmec asigura circa 90% din necesarul de consum local al perioadei respective.Din 1990, compania din Cluj-Napoca a intrat in procesul firesc de trecere la o economie de piata, confruntandu-se pentru prima data cu provocari, precum concurenta, distributia sau marketingul."Ne-am adaptat constant conditiilor de piata, creand strategii de business de succes, printre care dezvoltarea unei retele proprii de distributie Farmec, care a facilitat o analiza aprofundata a pietei si elaborarea unor campanii de promovare cat mai eficiente. Astazi, Farmec are propria sa retea de magazine de brand, care cuprinde 8 magazine Farmec si 18 magazine Gerovital.Un alt pas a fost investirea constanta in cercetare si in modernizarea liniilor de productie. In ultimii trei ani, Farmec a investit peste 22 milioane de lei pentru a oferi consumatorilor produse cosmetice romanesti, la un nivel care sa concureze si chiar sa depaseasca brandurile internationale.Astfel, imbinand traditia cu inovatia, Farmec a demonstrat ca si companiile romanesti sunt capabile de performante deosebite in cosmetica, atat in tara, cat si la extern. 2019 continua cu lansari importante de noi game si deschideri de magazine proprii si in sistem franciza", a adaugat Mircea Turdean, Director General Farmec.Producatorul clujean si-a pastrat pozitia de lider in ultimii ani, inregistrand in medie cresteri anuale ale cifrei de afaceri cu 10%, ajungand in 2018 la o cifra de peste 236 milioane lei.Acest lucru se poate observa si din calculele realizate pe baza datelor Nielsen, care indica Farmec lider de piata pe segmentele de produse cosmetice: Face Care (Ingrijirea fetei), cu o cota de piata valorica de 29,7%* si Depilatoare, cu o cota de piata valorica de 52%**.De asemenea, produsele solare ale gamei Gerovital Sun sunt printre cele mai cautate de romani, ocupand locul 2 cu o cota de piata valorica de 15,8%***.Farmec promite sa-si pastreze infuzia de valori romanesti si spera ca autoritatile vor sustine mediul de business privat cu 100% capital romanesc pentru a face fata concurentei multinationalelor si vor implementa actiuni guvernamentale pentru stimularea antreprenoriatului autohton.Planurile Farmec raman in continuare concentrate pe extinderea retelei magazinelor de brand proprii si in franciza si inovarea portofoliului de produse.In acelasi timp, compania isi propune sa transmita si generatiilor viitoare increderea in fortele proprii, in posibilitatile de crestere si in spiritul antreprenorial romanesc.Farmec S.A. Cluj-Napoca - cel mai mare producator de cosmetice cu capital 100% romanesc - ramane un brand emblema pentru Romania. Portofoliul companiei impresioneaza o lume intreaga prin produse moderne, concepute in laboratoare performante. Compania are certificare internationala GMP si comercializeaza produsele din portofoliu in aproximativ 30 tari.In aprilie 2019, reteaua de magazine de brand detinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate in Cluj-Napoca (3 magazine), Arad, Brasov, Sibiu, Targu-Mures si Timisoara si 18 magazine Gerovital care se gasesc in Cluj-Napoca, Bucuresti (5 magazine), Constanta, Timisoara, Craiova, Ploiesti, Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Galati, Oradea si Ramnicu Valcea.Pentru a fi la curent cu noutati legate de brand-urile din portofoliul Farmec, sfaturi utile din partea specialistilor, surprize si concursuri, puteti urmari conturile de social media:Facebook: facebook.com/farmec.romania Instagram: www.instagram.com/farmec/ Site si magazin online: www.farmec.ro