Motive pentru a-ti deschide o firma si de ce avantaje te poti bucura

Ziare.

com

Fie ca simti ca a venit timpul sa faci o schimbare importanta sau ai pus mana pe o suma considerabila pe care trebuie sa o cheltui cu atentie, o idee buna va avea succes inca de la inceput.Iata cateva motive pentru a face acest pas si ce avantaje vei avea:Pe langa faptul ca vei munci pentru tine, libertatea pe care ti-o ofera afacerea proprie are legatura si cu drumul pe care decizi sa-l urmezi.Daca esti angajat intr-o companie, trebuie sa iti aliniezi obiectivele cu cele ale colectivului si sa respecti viziunea superiorilor tai. Atunci cand decizi sa-ti deschizi o firma, faci si un pas in fata spre crearea propriului tau drum.Regulile pe care ti le impui trebuie sa fie concentrate pe activitatea pe care iti doresti sa o ai si unde vrei sa ajungi in materie de servicii, clienti, dar si angajati.Un astfel de plan nu este imposibil, iar, daca te lovesti de anumite bariere pe plan financiar, poti apela oricand la credite IMM , care te vor ajuta la inceput de drum.Nu trebuie decat sa ai un plan bine pus la punct si sa stii daca ceea ce-ti doresti va avea succes pe piata.Dinamica unei echipe si felul in care membrii acesteia comunica reprezinta o parte importanta a oricarui proiect de la munca.Mai mult decat comunicarea, chimia dintre acestia isi spune cuvantul atunci cand trebuie sa colaboreze.Cu siguranta te-ai regasit de multe ori intr-un colectiv nepotrivit din toate punctele de vedere, insa, singura solutie pe care o aveai la indemana era sa cauti alt loc de munca.Ei bine, atunci cand ai o firma, te poti ocupa direct de procesul de recrutare si alege cei mai buni oameni.Intr-o companie mica poti incepe prin a angaja rude sau prieteni de incredere, care au si competentele necesare pentru pozitia respectiva. De asemenea, conteaza si impresia pe care ti-o lasa candidatii inca de la primul interviu.Cu toate ca studiile si experienta in domeniu vor fi importante pentru firma ta, mai ales la inceput, ofera o sansa si acelei persoane care se arata interesata si dornica de a evolua. Nu poti creste fara oameni care au aceleasi teluri ca tine.Chiar daca multi oameni si-ar dori sa faca pasul spre lumea antreprenoriatului, nu oricine este facut pentru asta.In momentul in care te aventurezi in aceasta directie marchezi o etapa importanta a vietii tale - aceea in care iti asumi riscuri. Este important sa depasesti eventualele impedimente si sa progresezi.Un business personal te va face sa iesi din zona de confort si sa inveti ceva nou in fiecare zi.Te mai obliga si sa devii bun la toate pentru a superviza activitatea echipei, macar in stadiul de intreprindere mica.Trebuie sa stii ca vei face mai multa munca decat la un job obisnuit, iar inceputul poate fi anevoios.Nu te astepta sa faci profit inca de la inceput, insa trebuie sa lupti cat mai mult pentru viziunea ta.Viata de antreprenor vine cu greutati, dar cu si mai multe satisfactii. Cand te simti pregatit pentru a-ti lua destinul in propriile maini, gandeste-te la avantajele pe care le vei avea.De la mai mult timp dedicat adevaratei tale pasiuni, pana la munca alaturi de oameni vizionari, toate acestea pot face parte din rutina ta.