Motive sa iti iubesti jobul si sa mergi cu zambetul pe buze la birou

Astfel, apar frustrarile si sentimentul ca nu esti suficient de bun. Pentru a evita asemenea emotii, invata sa te cunosti. Acest lucru se intampla prin participarea la diferite activitati sau cursuri inca din gimnaziu si liceu, care te provoaca sa iti descoperi talente si abilitati."Vocatie" provine din latinescul "vocare" si se traduce prin "chemare". Atunci cand ti-ai gasit chemarea, poti sa fii sigur ca vei impleti extraordinar abilitatile cu care te-ai nascut si talentul unic. Nu este un vis ireal, acest lucru poate fi realizat de oricine, cu conditia sa stie cu adevarat cine este si sa isi urmeze calea, indiferent de obstacole.In articolul de mai jos iti dezvaluim cateva motive care sa te faca sa indragesti locul de munca si sa iti starneaca entuziasmul de a fi acolo, prezent si pregatit in a primi noi provocari:Chiar daca iti detesti locul de munca, este imposibil sa nu gasesti ceva ce iti place sa faci. Stii deja ce, doar citind aceste randuri si mintea te-a dus deja spre acel lucru! De aceea, concentreaza-te pe el, doar astfel vei gasi puterea sa mergi mai departe.De exemplu, stii ca ai nevoie sa faci miscare, kilogramele s-au adunat in perioada sarbatorilor, dar sportul nu este punctul tau forte. Esti constient ca trebuie sa faci o schimbare, asa ca iti alegi o activitate care iti face placere pentru a incepe sa dai jos kilogramele in plus.Nu mergi la sala, pentru ca urasti sa ridici greutati, dar alegi sa faci jogging, pentru ca preferi sa alergi in natura si sa iti oxigenezi creierul in acest mod. Gandeste astfel si cand te afli la locul de munca. Vei gasi ceva care iti face placere, concentreaza-te pe acest lucru.Cand iti alegi un job, esti atent la foarte multe lucruri, bonusuri, ore suplimentare platite, program flexibil, salariu satisfacator, tichete masa si lista poate continua. Daca gandesti practic, un venit corespunzator nevoilor tale iti asigura confortul psihic.Stresul este cauzat de multi factori, printre care se numara si grija zilei de maine. Acesta a crescut in Romania ultimilor ani in randul tinerilor si este cauza celei mai cumplite boli a secolului XXI, depresia. Nu deveni victima ei, fa tot ce poti ca sa te bucuri de viata din plin!Motivul cel mai des intalnit din cauza caruia persoanele aleg sa isi dea demisia de la job este lipsa perspectivelor financiare. Poate crezi ca seful nu te va intelege daca fixezi o intalnire cu el, in care sa-i expui situatia ta. Poate ti-ai format o parere gresita asupra viitorului tau in firma, dar oricare ar fi scuza pe care o invoci in mintea ta, este o piedica in calea evolutiei tale.Vorbeste clar cu managerul tau, expune-ti toate realizarile pe care le-ai avut pana in acest moment la locul de munca si declara-i fara ocolisuri lucrurile care te nemultumesc. Cere o responsabilitate mai mare si negociaza inteligent salariul. Fii hotarat si indrazneste sa faci schimbarea aceasta. Vei vedea cat de mult te va motiva nu doar un salariu marit, dar si validarea ca bun profesionist!Se intampla des sa nu mai ai nicio pofta de a iesi la o bere sau la un suc dupa programul de munca. Te simti prea obosit sa mergi la cinematograf sau la teatru. Preferi sa mergi direct acasa si sa te uiti la un film pe Netflix. Aceasta este o atitudine pe cat de gresita, pe atat de nesanatoasa psihicului tau. Nu doar ca iti indepartezi prietenii, dar te instrainezi chiar si tu de propria persoana.Schimba perspectiva si fa o activitate la care visezi de mult timp, dar de care nu ai indraznit sa te apuci pana acum. Poate te-ai gandit sa inveti web design sau te incanta ideea sa iei cursuri de scrima. Te entuziasmezi imediat la gandul de a participa la un curs de teatru pentru amatori sau chiar vrei sa inveti echitatie. Poti face toate aceste lucruri si mai mult, daca te hotarasti sa spui "da"! Nu mai amana ceva ce simti ca te cheama din interior!Vei observa schimbarea imediat. Felul in care te vei raporta la job, la colegi, la familie si prieteni va capata alte nuante. Vei incepe sa ai incredere in tine si vei privi viata cu multa energie si pozitivitate.Poate ca acum lucrurile nu sunt roz in viata ta, dar fiecare alegere pe care ai facut-o te-a adus aici. Tu esti singurul care te poate salva de la o viata banala si traita pe pilot automat. Frustrarile se vor acumula daca nu vei invata ca viata are culoare cand indraznesti si ai curaj sa iti urmezi pasiunile. Multumeste pentru toate lucrurile minunate pe care le-ai primit de-a lungul timpului si fa rai din ce ai!