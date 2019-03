Noi membri in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, printre care si profesorii universitari Mircea Cosea si Adrian Mitroi

Ziare.

Daca patru membri provizorii sunt noi, in cazul a trei dintre ei mandatele le-au fost prelungite, in conditiile in care acestea au expirat pe 29 martie 2019.Potrivit unui raport al Transelectrica, transmis Bursei de Valori Bucuresti, mandatele au intrat in vigoare in data de 30 martie 2019 si vor avea o valabilitate de doua luni.Membrii provizorii aprobati vineri in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica sunt: Adrian Mitroi, Mircea Gheorghe Dumitru Cosea, Alin Sorin Mitrica, Constantin Dumitru, Virginia Mihaela Toader, Mihaela Constantinovici, Carmen Nina Crisu."Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul 'pentru' al actionarilor reprezentand 88,25640% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea formei contractului de mandat care va fi cea aprobata prin Hotararea AGOA nr. 5/29.03.2018 si va cuprinde modificarea art. 5 stabilita prin hotararea AGOA nr. 12/28.09.2018 si se imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei in vederea semnarii contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' SA", se spune in document.Transelectrica este operatorul de transport si de sistem din Romania, cu un rol cheie pe piata de energie electrica. Compania administreaza si opereaza sistemul electric de transport si asigura schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale si de Rasarit, ca membru al ENTSO-E (Reteaua Europeana a Operatorilor de Transport si Sistem pentru Energie Electrica).Societatea este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului si a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National (SEN) . De asemenea, reprezinta principala legatura dintre cererea si oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.