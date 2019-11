Noi oportunitati de integrare profesionala a tinerilor

Ziare.

Programul este o initiativa menita sa impulsioneze dezvoltarea de competente in ritmul noilor tehnologii, sa stabileasca si sa promoveze o noua colaborare strategica si sustenabila intre actorii cheie (ex. intreprinderi, asociatii profesionale, institutii de cercetare, educatie si instruire, autoritati publice) din industria produselor textile, articole de imbracaminte, pielarie si incaltaminte, care este una dintre industriile strategice din economie europeana.Acest proiect este dedicat lansarii unei campanii la nivel pan-european, in cadrul careia vor avea loc o serie de vizite, intalniri si evenimente pentru schimbarea imaginii sectorului textil ca mediu de lucru prosper, cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile de munca, eliminarea stereotipurilor domeniului promovand evolutiile sale cele mai recente catre digitalizare, robotica, sustenabilitate, internationalizare si inovare si totodata conectare institutiilor educationale cu mediul industrial, oferind o sansa de colaborare si practica in sectoarelor vizate.Industriile TCLF reprezinta operatori economici cheie in multe tari europene, in special in Italia, Spania, Romania, Portugalia, Polonia si Germania, exporturile extra-UE fiind la fel de importante precum piata interna UE."Intr-o lume tot mai globalizata si digitalizata, "Abordarea strategica a cooperarii sectoriale pentru aptitudini" reprezinta un nou cadru ce dezvolta strategii si actiuni concrete pentru a raspunde nevoilor industriilor TCLF. Aceasta va continua sa contribuie la cresterea economica si sociala a tarilor UE, oferind noilor generatii o multitudine de posibilitati de integrare profesionala. Ne dorim sa eliminam stereotipurile domeniului, sa ajutam in formarea unei noi generatii creative de designeri si operatori in companii si sa aducem oamenii de succes ai domeniului mai aproape de tinerii creativi, care au un viitor in aceasta industrie", declara Ing. prof. Cioloca Adriana, prezenta la conferinta de lansare a proiectului in Romania.In cadrul proiectului, vor fi derulate 72 de evenimente in 60 de locatii si o campanie de comunicare in 6 limbi, plus engleza. In Romania, locatiile implicate in aceasta campanie vor fi 3 colegii din Brasov (Colegiul Tehnic Maria Baiulescu, Colegiul Aurel Vijoli si Scoala Profesionala Germana Kronstadt), in locatiile angajatorilor (Tino SA, Tamiv SA, Draxlmaier, Brasov). De asemenea, vor exista trei intalniri intre elevi/studenti si angajatori (Centrul National de Dezvoltare al Invatamantului Profesional si Tehnic, Bucuresti, Asociatia Absolventilor Facultatii de Textile-Pielaria din Iasi, Iasi, APPBR-Asociatia Producatorilor de Piele si Blana, din Romania).Sectoarele europene de textile, imbracaminte, piele si incaltaminte au o contributie decisiva la gradul de ocupare a fortei de munca, adaugand valoare economiei europene. Cu o cifra de afaceri de peste 200 miliarde euro si aproximativ 225.000 de companii, sectoarele TCLF au o forta de munca de 2,2 milioane, dintre care 66% sunt femei.