O treime din hainele importate de UE vin din China

Conform acestor date, China a fost principala tara de origine a articolelor de imbracaminte importante din afara spatiului comunitar (27 miliarde dolari sau 32% din totalul importurilor din afara spatiului comunitar), urmata de Bangladesh (16 miliarde euro sau 19%), Turcia (10 miliarde euro sau 12%), India (5 miliarde euro sau 6%), Cambodgia (4 miliarde euro sau 5%), Vietnam (peste 3 miliarde euro sau 4%), Moroc si Pakistan (ambele cu 3 miliarde euro sau 3%).In randul statelor membre, Germania a fost in 2018 cel mai mare importator de articole de imbracaminte, cu o valoare a importurilor de 17 miliarde euro sau 20% din importurile statelor membre din afara spatiului comunitar, urmata de Marea Britanie (peste 12 miliarde euro sau 15%), Spania (12 miliarde euro sau 14%), Franta (10 miliarde euro sau 12%), Olanda (10 miliarde euro sau 11%) si Italia (8 miliarde euro sau 9%).In paralel, anul trecut statele membre UE au exportat articole de imbracaminte in valoare de 116 miliarde de dolari, dintre care peste trei sferturi (77% sau 89 miliarde dolari) au mers spre alte state membre UE.In randul statelor membre, Italia a fost cel mai mare exportator de articole de imbracaminte, cu exporturi in valoare de 9 miliarde euro sau 36% din totalul exporturilor in afara spatiului comunitar, urmata de Germania si Spania (ambele cu exporturi in valoare de 5 miliarde euro sau 17%), Franta (3 miliarde euro sau 12%) si Marea Britanie (un miliard de euro sau 5%) .