Peste 200 de participanti la NO.MAD Talks Online Meetups, intalnirile online care sprijina comunitatea de freelanceri

Ziare.

com

Desi gandite initial pentru oferi sustinere comunitatii de freelanceri, una dintre cele mai afectate in aceasta perioada de criza, la intalnirile online NO.MAD Talks participa in egala masura si antreprenori si angajati in cautare de interactiune face to face, sfaturi si recomandari de la profesionisti.In perioada 6 - 15 aprilie, la Online Meetups vor fi prezenti specialisti care vor povesti despre cum sa lucram pe platformele internationale de freelancing, cum sa ne gasim si sa ne pastram motivatia, cum sa identificam fake news in avalansa de informatii, ce metode alternative de crestere a veniturilor avem si despre cum ne ajuta mindfulness-ul cand lucram de acasa.Cum sa gasesti clienti internationali cu Yoyo Catalina, specialist in comunicare sifreelancerDespre motivatie in izolare cu Simona Taudor, Intuitive Life CoachCum te feresti de fake news cu Andreea Pietrosel, journalistMetode alternative de crescut veniturile cu Dorin Boerescu, CEO 2Performant10 moduri de a folosi mindfulness cand lucram de acasa cu Ioana Chiriac, CoachFB: https://www.facebook.com/events/545790979673667/ Meetup-urile sunt gratuite, la ele pot se pot inscrie participanti din toata tara dar si de oriunde din lume iar locurile se rezerva completand formularul urmatorParticipantii primesc cu o zi inainte de meetup pe e-mail toate detaliile tehnice de care au nevoie pentru a intra in conferinta.De asemenea, cei care nu pot participa la intalnirile online sunt asteptati in grupul Freelanceri NO.MAD Talks de pe Facebook, unde comunitatea discuta zilnic despre solutiile care ii ajuta sa treaca mai usor peste aceasta perioada.O alta initiativa a NO.MAD Talks sunt jurnalele de acasa, publicate pe site , unde freelancerii din comunitate povestesc despre cum se organizeaza cu lucrul de acasa, cum cauta proiecte noi, cum pastreaza legatura cu clientii si cu cei dragi si cum raman productivi si inspirati pe durata pandemiei.Parteneri media: Europa FM, Iqads, Start-up.ro, Ziare.com, Business24, The Institute, Igloo Prwave, Iqool, Zile si Nopti,The Trends, Romania Pozitiva, Feeder, Munteanu.NO.MAD Talks este un eveniment lunar de networking si educatie dedicat freelancerilor si antreprenorilor la inceput de drum, fondat de Iunieta Sandu. Mai multe detalii despre concept sunt disponibile pe www.nomadtalks.ro