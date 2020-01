Prima serata NO.MAD a anului va avea loc pe 12 februarie, in Casa Memoriala "Ion Minulescu si Claudia Millian"

Ziare.

com

Nu mai este niciun secret ca oamenii cumpara de la oameni, iar brandurile incearca zilnic sa gaseasca o cale de umanizare a continutului. In acest context, trainerul Alain Gavrilutiu vine cu o noua abordare asupra construirii povestii unui brand. Pe 12 februarie, intre orele 16.00 - 20.00, va sustine un workshop intensiv despre cum se construieste de la zero povestea unui brand: cum se alege numele potrivit, cum se contureaza un brand sub forma unui personaj si cum pot fi transformate valorile brandului in trasaturi ce pot fi comunicate coerent.Participantii vor avea parte si de exercitii practice astfel incat, dupa patru ore de workshop, ei vor sti clar cum se construieste o persona in mediul online cu care sa rezoneze publicul - tinta al brandului, vor afla cateva tehnici de scriere creativa si vor obtine mai multa claritate si structura in comunicarea brandului.Alain este in prezent Creative Director la 2Performant, unde foloseste zilnic doua unelte care-i plac cel mai mult: ideile creative si structura. Crede ca scrisul bun este cel structurat, iar in Romania se scrie mai mult dupa instinct decat dupa cunostinte clare. De-a lungul carierei a lucrat pentru Media Pro Pictures, Multimedia Est si HBO Romania, unde a scris peste 100 de scenarii. A trecut apoi in agentii de publicitate pe roluri de senior copywriter si a lucrat pentru branduri precum Google Romania, Salvati Copiii, Mazda, Profi, Perroni, Ursus Cooler, Kingswood si Redd's. La 27 de ani a publicat prima carte "Nu toata iarba e la fel" la Humanitas, in 2014 "Carausul de pacate" la Herg Benet iar in 2016 i-a fost publicata a treia carte, "Bube amare".Apartamentul lui Ion Minulescu se afla in cartierul Cotroceni, in apropierea de Gradina Botanica, iar locuinta reflecta pasiunea autorului pentru efervescenta Bucurestiului. In apartamentul de la etajul doi, participantii la Serata NO.MAD vor putea admira colectia de obiecte personale, documente literare, carti, fotografii, acte, icoane si tablouri pastrate de autor. La inceputul evenimentului, participantii vor avea parte de un tur ghidat, unde vor afla povesti despre stilul de viata al autorului, despre familia sa si pasiunile pe care si le-a pastrat de-a lungul vietii.Taxa de intrare la Serate este de 150 lei iar o parte din bani vor merge ca donatie catre Casa Memoriala "Ion Minulescu si Claudia Millian", acesta fiind unul dintre modurile in care organizatorii isi arata suportul fata de cei care au grija de cladirile intrate in patrimoniul Bucurestiului.Inscrierea si achitarea taxei se pot face exclusiv online pe Eventbook NO.MAD Talks este un proiect ce incurajeaza oamenii sa lucreze pe cont propriu, sa-si descopere pasiunea si sa o transforme in job. Primul eveniment a avut loc in iunie 2018 si a pornit de la initiativa Iunietei Sandu, care si-a dorit sa creasca comunitatea de freelanceri si antreprenori din Bucuresti.