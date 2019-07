Primele lucruri la care e bine sa te gandesti cand iti deschizi o afacere

Ziare.

com

Primele decizii pe care le iei sunt foarte importante si vor avea un impact semnificativ asupra businessului tau in timp. De aceea, trebuie sa iei in considerare cateva aspecte atunci cand incepi o afacere.Variantele de spatii de inchiriat sunt numeroase, dar trebuie sa iei in calcul mai multi factori cand decizi locul unde afacerea ta va avea sediul. Gandeste-te la localizare, la suprafata, la rezistenta cladirii, la costurile de inchiriere. De asemenea, gandeste-te la nevoile angajatilor pe care ii vei avea.Cele mai noi spatii de birouri disponibile spre inchiriere satisfac aceste nevoi si ofera celor care urmeaza sa lucreze acolo conditii foarte bune de munca si un mediu prietenos, relaxant si modern de desfasurare a activitatii. Prin alegerea unui astfel de spatiu pentru afacerea ta, vei atrage mai usor oameni care sa isi doreasca sa lucreze cu tine si vei arata ca, pentru tine, confortul angajatilor este o prioritate.Mai intai, gandeste-te la departamentele de care vei avea nevoie in afacerea ta si la cati oameni ar trebui sa aiba fiecare. Creeaza un profil imaginar al fiecaruia si stabileste care trebuie sa le fie caracteristicile de baza, astfel incat sa stii ce fel de oameni cauti.Apoi, gaseste cele mai bune metode prin care sa ajungi la acestia, in functie de categoriile din care fac parte. Nu distribui un anunt universal de angajare pentru mai multe posturi, ci incearca sa creezi anunturi specifice pentru fiecare dintre pozitiile pentru care ai nevoie de personal.Este important sa decizi cum vei incerca sa convingi oamenii sa vina la tine pentru ca, fiind nou pe piata, nu ai avantajul reputatiei si oamenii inca nu au auzit de tine. De aceea, trebuie ca la inceput sa investesti in construirea unei imagini pozitive si sa atragi posibili angajati prin acele trasaturi care crezi iti diferentiaza afacerea de altele.Trebuie sa te gandesti bine la ce imagine vrei sa ai printre posibilii clienti si la cum o poti crea si promova. Decide prin ce metode vrei sa iti anunti intrarea pe piata, pentru ca ai de ales intre mai multe variante: poti organiza un eveniment pentru clientii potentiali sau unul pentru persoane care isi cauta un loc de munca, poti afisa anunturi sau sa te folosesti de Internet pentru a-ti face afacerea remarcata.Decizia in ceea ce priveste promovarea este importanta mai ales pentru notorietatea afacerii, iar aceasta conteaza mult in evolutia si mentinerea ei. De asemenea, te poti gandi la o asociere de imagine cu o alta firma pentru a-ti face mai rapid numele cunoscut pentru publicul la care doresti sa ajungi.Orice plan care urmeaza sa fie pus in practica implica niste tinte la care se doreste sa se ajunga. Asadar, cand iti deschizi o afacere trebuie sa ai in vedere si niste obiective, pentru a sti sa iti adaptezi actiunile la specificul lor. Ar fi bine ca acestea sa fie realiste si realizabile, ca sa eviti ca orizontul de asteptare pe care ti-l creezi sa nu corespunda realitatii si sa fii dezamagit.Stabileste-ti obiectivele pe baza unor studii si a unor calcule, informeaza-te cu privire la tendintele pietei pe care intri si nu incepe cu obiective marete, ci cu unele care sa iti aduca gradul de satisfactie de care ai nevoie pentru a nu renunta. Ulterior, dupa ce primul set de obiective este indeplinit, poti creste miza, pentru a fi in continuare motivat sa dai tot ce e mai bun pentru afacerea ta.