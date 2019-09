Razboiul dintre doi frati a nascut doua dintre cele mai mari branduri din lume: Adidas vs Puma

Ziare.

Putini sunt cei care stiu ca initial, creatorii celor doi giganti din lumea sportului au fost frati si parteneri de afaceri. In anul 1920, intr-un orasel mic din Germania denumit Herzogenaurach, Rudolf si Adolph Dassler gandeau primii pantofi sporti din lume. Firma lor se numea Gebruder Dassler Schuhfabrik (Fabrica de pantofi a fratilor Dassler) si a inceput in spalatoria din spatele casei mamei celor doi.Adi si Rudi se completau perfect, in conditiile in care primul era pasionat de design si gasea cele mai bune solutii pentru a face pantofi cat mai usori si rezistenti, in timp ce al doilea era un extrem de bun vanzator. Astfel, in 1925, din mana celor doi frati au aparut primii pantofi cu crampoane destinati fotbalistilor si alergatorilor.Afacerea a mers foarte bine, iar incaltamintea lor a ajuns sa fie folosita si in tenis si chiar sa ajunga la Olimpiada de la Berlin din 1936, in picioarele americanului Jesse Owens, cel care a castigat 4 medalii de aur la probele de alergat.Lucrurile pareau ca merg perfect, insa a venit cel de-al doilea Razboi Mondial, conflict care i-a dezbinat si pe cei doi frati.Odata cu inceputul celui de-al doilea Razboi Mondial, Adi si Rudolf au inceput sa aiba viziuni diferite. Adi a dorit sa isi continue afacerea si sa vanda pantofi armatei hitleriste, in timp ce fratele sau s-a inrolat pe front. Firma lor a mai rezistat pana in 1948.Pasiunea pentru pantofi sport nu a disparut, insa. Adi Dassler a creat un nou brand pe care l-a numit Adidas, combinand primele litere din numele sau, iar Rudi Dassler a creat Puma. Cei doi producatori de echipament sportiv au pornit o lupta crancena, care de multe ori se ducea pe toate fronturile:- Ambele firme le ofereau pantofi gratuiti atletilor care participau la cele mai mari competitii sportive ale lumii;- In 1964 au ajuns chiar sa ii mituiasca pe sportivi pentru a le purta creatiile;- Au inceput sa apara o multime de procese, iar reprezentantii celor doua firme si-au pierdut foarte multi ani prin salile de judecata;- S-au cheltuit sume imense pentru promovare, fiecare dintre cei doi frati dorind sa colaboreze cu sportivi de renume si platind extrem de bine pentru asta.In ciuda conflictelor aprinse, timp de foarte multi ani cele doua branduri au reusit sa detina suprematia la nivel mondial. In anii '80 insa, avea sa apara un al 3-lea mare jucator pe piata, care a reusit sa se mentina pe prima pozitie in vanzarile de echipament sportiv pana astazi: Nike.1. Rudolf Dassler a invinuit-o intotdeauna pe sotia fratelui sau pentru ruptura . Acesta credea ca Kathe Marz a inceput sa isi bage nasul in treburile familiei si l-a convins pe Adi sa il denigreze pentru a ramane singur la conducerea Gebruder Dassler Schuhfabrik.2. Orasul Herzogenaura, localitate in care se regaseau atat Adidas, cat si Puma, a fost impartit in doua. Cele doua fabrici erau pe malurile diferite ale raului din oras, iar locuitorii au inceput sa se imparta in tabere. Acestia verificau intotdeauna ce incaltari poarta interlocutorul, pentru a se asigura ca este de partea buna a baricadei.3. Sigla celor de la Adidas nu este originala. La inceputul anilor '50 exista o firma finlandeza care folosea sigla de mai bine de 3 decenii . Adi Dassler a cumparat-o pentru doua sticle de schnapps si o anumita suma de bani, conform Barbarei Smit, istoricul firmei.4. Cei de la Adidas erau extrem de generosi. Nu doar ca le ofereau sportivilor incaltaminte si echipament sportiv gratis, insa le ofereau si bani pentru a le purta. Astfel, la mondialul din 1966, mai mult de jumatate dintre fotbalistii prezenti au purtat ghete Adidas. Decizia de a oferi cadouri a venit din parte fiului lui Adi Dassler, Horst Dassler, si l-a lasat pe Rudolf in umbra pentru o perioada de timp.5. Conflictul a fost accentuat de incalcarea pactului Pele. In 1970, toata lumea fotbalului il urmarea indeaproape pe Pele, dublu campion mondial si un adevarat magnet pentru pasionatii sportului rege. Puma si Adidas au incheiat un pact de neagresiune in ceea ce-l priveste pe jucator, stabilind ca nimeni nu va incheia un contract cu el. Totusi, Puma a incalcat contractul, ceea ce a aprins si mai tare conflictul din familia Dassler.6. Peter Cruyff, protagonistul unei povesti incredibile. La mondialul din 1974 Peter Cruyff, cel mai bun jucator al olandezilor, avea contract cu Puma. Echipa nationala, in schimb, era contractata de Adidas. Astfel, cei de la Puma au fost obligati sa ii confectioneze jucatorului un echipament aproape identic cu cel de la Adidas, insa cu 2 dungi in loc de 3. 7. Horst Dassler, prieten foarte bun cu Ilie Nastase. In 1972, Ilie Nastase a semnat un contract cu Adidas si a devenit foarte bun prieten cu Horst Dassler. Prietenia a fost atat de stransa incat atunci cand a murit, Dassler a tinut sa fie ingropat cu un ceas oferit cadou de Nastase8. Cei doi frati, Rudolf si Adolf, sunt ingropati in acelasi cimitir, insa in colturi diferite, rivalitatea tinand pana in momentul in care Rudolf a murit.9. Astazi, cele doua afaceri au fost vandute de catre membrii familiei Dassler, insa rivalitatea inca nu s-a stins. Totusi, disputa nu mai este atat de puternica iar reprezentantii celor doua firme par sa isi imparta contractele cu marii sportivi. Faptul ca rivalitatea nu mai este atat de puternica este demonstrat de meciul demonstrativ jucat de angajatii celor doua companii, dupa 60 de ani de conflicte.10. Conflictul dintre Adi si Rudi a dat nastere unui film si unui serial produse de HBO, ambele de succes in randul pasionatilor de sport.Dat fiind faptul ca au avut o evolutie separata, cele doua branduri au povesti separate, multe foarte interesante.- Initial, brandul ar fi trebuit sa se numeasca Addas, insa acest lucru nu s-a intamplat, deoarece exista deja o firma care producea incaltaminte de copii si se numea asa;- Adidas a inventat papucii de cauciuc pentru dus. Acestia s-au numit Adilette si au fost creati special pentru echipa de fotbal a Germaniei anilor '60;- In 1984, incaltamintea Adidas a facut cunostinta cu tehnologia si a incorporat un pedometru. Nu a fost tocmai un succes, ceea ce a dus la eliminarea pedometrului in 1987- David Beckham are un contract pe viata cu firma germana. In 2003 a semnat un contract de 160 de milioane de dolari cu brandul- Nici Puma nu trebuia sa se numeasca Puma, initial, ci Ruda. Numele a fost considerat prea lipsit de eleganta, asadar, s-a mers pe PUMA.- Logo-ul Puma de astazi este unul dintre cele mai cunoscute din intreaga lume si este creat de Lutz Backes. Initial, acesta era mult mai complex si continea numele lui Rudolf Dassler si o puma care sarea printr-un D.