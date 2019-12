Riscurile pe care le presupune o afacere in retail

Ziare.

Desi, spre deosebire de alte businessuri, temelia unei afaceri in domeniul vanzarii cu amanuntul pare ca se construieste simplu, obstacolele care apar pe parcurs sunt mai multe decat isi pot, uneori, imagina micii antreprenori. Pe termen lung, poate fi o afacere profitabila si plina de satisfactii, insa inceputul e anevoios, in cele mai multe cazuri. Si asta pentru ca sunt multe aspecte de care trebuie tinut cont, cel mai important fiind profilul clientului.Un magazin nu inseamna doar o casa de marcat , in conformitate cu specificul afacerii si a cerintelor legislatiei in vigoare, si produse pe rafturi, de care sa fie interesati clientii. Este o afacere cu multe variabile, cu avantaje si dezavantaje, iar riscurile sunt la fel de mari ca in orice alt business. Iata la ce ar trebui sa fii atent:Cel mai adesea, un business in domeniul vanzarii cu amanuntul implica identificarea unui anumit tip de clienti , care sa fie interesati de produsele pe care le oferi. Cand economia scade, iar oamenii nu mai au bani sa cheltuie pe articole neesentiale, afacerea poate avea de suferit. Astfel ca, deschiderea unui magazin intr-o perioada in care economia este instabila ar putea sa fie un esec inca de la inceput. Insa, depinde foarte mult de tipul de produse pe care le vei comercializa. Multi retaileri folosesc recesiunea in avantajul lor. Chiriile pot fi mai ieftine, iar un magazin in care se vand produse indispensabile oamenilor, cum sunt cele alimentare, s-ar putea bucura de succes.Preturile pe care le stabilesti produselor din magazin reprezinta un alt aspect important de care sa tii cont. In cazul in care vei alege sa comercializezi produse care se gasesc si in alte businessuri, atunci poti stabili un pret prin comparatie. In schimb, daca articolele vandute sunt unice, este important sa nu stabilesti preturi mult prea mari fata de puterea de cumparare a oamenilor. Poti folosi imprimante de etichete , astfel incat toate produsele din magazin sa fie in regula, in cazul unui control.Gusturile oamenilor se pot schimba de la o zi la alta. Un produs poate fi la moda astazi, iar maine sa fie considerat invechit. Capacitatea de adaptare este una dintre cele mai importante calitati in cazul unei afaceri in domeniul vanzarii cu amanuntul. Intr-un astfel de business nu sunt importante gusturile celui care il conduce, ci clientul este cel care stabileste directia de functionare. Nu inceta nicicand sa iei pulsul industriei in care activezi, astfel incat sa pui la dispozitia cumparatorului exact produsele pe care doreste sa le achizitioneze.Furtul a fost dintotdeauna o preocupare majora pentru toti proprietarii magazinelor. Pentru a manageria riscurile pe care le presupune o astfel de infractiune, stabileste, inca de la inceput, o strategie de inventariere a produselor, care sa evidentieze rapid lipsurile. Totodata, introducerea senzorilor pentru produsele valoroase si instalarea camerelor de filmat sunt solutii utile pentru un astfel de business.Mai mult nu inseamna mereu mai bine. Un magazin care are rafturi in care sunt inghesuite prea multe produse poate tine clientii la distanta. Designul magazinului trebuie sa fie accesibil si armonios. Produsele promotionale ar trebuie aranjate intr-o anumita sectiune, astfel incat clientii sa fie atrasi spre locul respectiv. La fel si noutatile. Verifica in permanenta stocul si asigura-te ca rafturile sunt mereu pline.Inainte de a pune bazele unei afaceri in domeniul vanzarii cu amanuntul este important sa stii care sunt riscurile si sa pui la punct un plan detaliat care sa te ajute in evitarea sau gestionarea acestora.