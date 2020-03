S-a lansat Ghidul Surselor de Finantare pentru Companii in Timpul Crizei COVID-19, dedicat antreprenorilor

Ce domenii sunt vizate de INACO

Ultimele modificari legate de ajutoarele de stat

Pentru salvarea companiilor este necesara infuzia de lichiditati in economie, cat mai repede posibil

"Un sondaj Best Jobs arata ca peste 50% dintre angajatorii romani au planuri sa isi continue afacerile, in ciuda agravarii pandemiei de coronavirus.Pentru toti antreprenorii care vor sa isi mentina afacerile pe linia de plutire, sa isi pastreze angajatii sau chiar sa isi dezvolte afacerea pe noi coordonate create de criza COVID-19, think tank-ul INACO Initiativa pentru Competitivitate a lansat Ghidul Surselor de Finantare pentru Companii in Timpul Crizei COVID-19.Este cea de-a noua editie din seria Ghidurilor de finantare pentru companii, realizata de comunitatea de profesionisti voluntari ai INACO", se arata intr-un comunicat.Domeniile vizate de noul ghid INACO sunt: sanatatea, extinderea productiei si dezvoltare servicii, cercetare, dezvoltare, inovare, dezvoltarea resurselor umane, domeniul piscicol, agricol, pomicol, vitivinicol, dialog social, infrastructura mare in energie si tehnologie, stimularea mediului de afaceri, a culturii si a media, initiative de sprijin civice si private."Bani exista! Acest ghid aduna ultimele noutati pentru salvarea companiilor, 48 de oportunitati active acum pentru finantare nerambursabila, nebancara, publica si private, nationala si europene, in aceste vremuri delicate pentru sprijinirea intreprinderilor mici, mijlocii si mari.Beneficiarii pot fi companiile inovatoare, cele capabile de reprofilare a liniilor de productie la nevoile actuale, inclusiv cele care functioneaza in zonele cele mai defavorizate zone, dar nu numai. Am inclus alte sapte programe cu finantare europeana amanate, dar pentru care e bine sa ne pregatim", a declarat Andreea Paul, presedintele INACO si coordonatorul acestui proiect.La randul ei, Ioana Enache, expert civic al INACO, a precizat ca, prin acest ghid, "aducem in atentia studentilor, doctoranzilor si cercetatorilor post-doctorali perspectiva lansarii liniei de finantare dedicate lor, Innotech Student 2020, care incurajeaza initiativele antreprenoriale inca din timpul facultatii".Ghidul prezinta in sinteza si ultimele modificari legate de ajutoarele de stat, acordarea somajului tehnic, de acordare a certificatelor de urgenta, si alte aspecte importante pentru mediul de afaceri din legislatia europeana si nationala, adoptate in contextul pandemiei epiedmiologice COVID-19, precum si masurile comunicate de autoritati cu impact asupra beneficiarilor finantarilor europene."Nu excludem ca datele limita oficiale actuale pentru depunerea proiectelor cu finantare nerambursabila prezentate in Ghidul nostru sa fie extinse de catre oficialitati, in functie de dinamica crizei COVID-19.S-a intamplat in cazul altor linii de finantare nerambursabila. Asa a procedat, de pilda, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, care a decis amanarea intregului calendar de lansare a apelurilor de proiecte pentru o serie de 12 Masuri si Submasuri, cu fonduri totale estimate la aproape 211 milioane de euro.Consideram necesara reevaluarea acestei decizii, aceste finantari fiind mult asteptate de catre fermieri, ca o solutie de injectare de capital la nivelul economiei", a afirmat Ramona Radulescu, consultant in absorbtia fondurilor europene si voluntar INACO.In conditiile in care se previzioneaza ca economia Romaniei va intra intr-o contractie severa, cu o scadere a produsului intern brut (PIB) de peste 4,7%, insotita de un deficit bugetar de 7,3% si de o rata a somajului de 11%, potrivit datelor revizuite publicate de BCR, antreprenorii sunt nevoiti sa caute surse alternative de finantare, arata realizatorii ghidului. In acest context, continua acestia, editia a IX-a a Ghidului Surselor de Finantare pentru Companii in contextul crizei actuale multiple este un instrument de referinta care sa ii sustina pe manageri si pe antreprenori in procesul de redresare a companiilor lor."Pentru salvarea companiilor este necesara infuzia de lichiditati in economie. Cat mai repede posibil. Nu este suficient sa facilitezi creditarea prin garantii de stat. Va fi un an tare greu. Fluidizarea absorbtiei fondurilor europene, fara rabat de la integritate, poate ajuta. Ne dorim deblocarea cat mai rapida a amanarilor actuale, mai ales a celor dedicate agriculturii si alimentatiei.E necesara debirocratizarea si digitalizarea completa a absorbtiei tuturor fondurilor europene dedicate mediului privat, care sa faca posibila continuarea depunerii de proiecte si a evaluarii lor in conditii de distantare sociala, cu atat mai mult cu cat sunt pasi mari deja facuti in acest sens. Comisia Europeana a dispus o mobilizare generala pentru asigurarea securitatii medicale si alimentare la nivelul statelor membre, pachete de masuri ambitioase pentru sustinerea economiei in ansamblu acum, nu poimaine", sustine Andreea Paul.Ghidul este realizat de Andreea Paul (fondatoare si presedinta INACO), Ramona Radulescu (experta accesare fonduri europene si guvernamentale), Daniela Teodorescu (expert in comunicare) si Ioana Enache (expert civic) si poate fi accesat integral pe site-ul INACO. Realizatorii dau asigurari ca acesta va fi actualizat in masura aparitiei de noi oportunitati de finantare.