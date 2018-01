Sase companii energetice, amendate cu 15,8 milioane de euro de Consiliul Concurentei

Ziare.

com

Cea mai mica amenda a fost in valoare de 526.201 lei, in timp ce cuantumul cel mai mare a fost de 27,423 milioane de lei.Lista companiilor amendate cuprinde: Ecro SRL (526.201 lei, echivalentul a 113.709 de euro), Electromagnetica S.A. (10.024.824 lei, echivalentul a 2.166.311 euro), Elster Rometrics SRL (11.212.808 lei, echivalentul a 2.423.028 euro), Energobit S.A. (13.112.674 lei, echivalentul a 2.833.579 euro), Landis+GYR AG (27.423.377 lei, echivalentul a 5.926.047 euro) si S.E. Electrica S.A. (10.800.984 lei, echivalentul a 2.334.035 euro).Potrivit autoritatii de concurenta, in cadrul investigatiei, declansata in septembrie 2015, s-a constatat faptul ca AEM S.A., Energobit S.A., Elster Rometrics SRL, Landis+GYR AG si Ecro SRL au participat la o intelegere pentru impartirea unor licitatii publice organizate de catre operatorii retelelor de distributie a energiei electrice, cum sunt EON, Enel si CEZ."Companiile au stabilit modul in care urmau sa participe la licitatii, astfel incat sa nu se suprapuna si fiecare dintre participanti sa castige contracte de furnizare de echipamente cu eforturi minime.Comportamentul anticoncurential s-a derulat in perioada 27 noiembrie 2008 - 30 septembrie 2015 si a vizat numeroase proceduri de licitatie publica derulate in acest interval de timp", se arata in comunicatul citat.De asemenea, Consiliul Concurentei sustine ca a constatat faptul caconsultandu-se cu companiile cu privire la elaborarea documentatiei de participare la procedurile de achizitie publica, facilitand in acest fel, schimbul de informatii sensibile din punct de vedere comercial.In cadrul aceleiasi investigatii, Consiliul a constatat existenta unei intelegeri intre AEM S.A. si Electromagnetica S.A. ce a constat in impartirea licitatiilor organizate de catre FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. si FDEE Electrica Transilvania Sud S.A. pentru atribuirea contractelor pentru lucrari de modernizare a contorizarii energiei electrice la blocurile de locuinte din zona de activitate a filialelor respective, in perioada 22 octombrie 2010 - 27 iulie 2012."Pe parcursul investigatiei am transmis autoritatilor competente, informatii referitoare la faptele constatate, continuand astfel buna colaborare intre Consiliul Concurentei si Parchet. Companiile raspund pentru faptele angajatilor lor, iar practicile de acest gen reprezinta una dintre cele mai grave restrictionari ale concurentei si conduc la prejudicierea consumatorilor care platesc mai mult pentru produsele sau serviciile achizitionate. De aceea, am recomandat ANRE sa verifice in ce masura preturile majorate in urma cartelului au afectat tarifele percepute consumatorilor', sustine Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Conform autoritatii de concurenta,Politica de clementa, instrument foarte utilizat in statele Uniunii Europene, permite Autoritatilor de Concurenta sa aplice un regim mai favorabil companiilor implicate in intelegeri anticoncurentiale si care coopereaza in vederea descoperirii si sanctionarii acestor practici ilegale.Consiliul Concurentei precizeaza ca incurajeaza astfel companiile implicate in intelegeri anticoncurentiale sa contacteze autoritatea, sa isi recunoasca participarea la incalcare si sa furnizeze dovezi privind intelegerea respectiva. Procedand astfel, companiile pot beneficia de reduceri substantiale ale amenzilor sau chiar de imunitate totala, noteaza Consiliul Concurentei.Vineri, societatea Electrica, amendata cu circa 11 milioane de lei de Consiliul Concurentei, a anuntat ca va contesta in instanta decizia. Sanctiunea reprezinta 2,98% din cifra de afaceri totala aferenta anului financiar 2016.