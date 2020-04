Schimbari importante in business. Antreprenorii reduc urgent costurile operationale (studiu)

Ziare.

Pentru a identifica problemele fondatorilor romani si cu scopul de a gasi solutii de sprijin la nivelul ecosistemului antreprenorial, am discutat cu 120 fondatori de firme de tip startup si scaleup.Initiativa ScaleOut este comparabila cu studii similare realizate in prezent in ecosisteme de business mature: Germania, Marea Britanie, Olanda, Suedia, Danemarca, Finlanda si Norvegia.Influenta COVID-19 asupra activitatii firmelor tech de tip startup si scaleup este evidenta: 36,7% dintre fondatorii intervievati au vazut deja evolutii negative si schimbari in business, iar 40,4% estimeaza ca vor fi efecte asupra dezvoltarii pe termen scurt si mediu, potrivit studiului realizat de, program de internationalizare a firmelor romanesti al Fundatiei Romanian Business Leaders.Pe un ton optimist, studiulreleva ca 38,5% dintre fondatorii romani de firme tech de tip startup si scaleup vor reduce costurile cu forta de munca din cauza Covid-19., a declaratComunitatile de business, acceleratoarele de afaceri si educatia vor deveni mult mai importante pentru manageri si antreprenori in perioada urmatoare, post-Covid-19.De asemenea, potrivit ScaleOut, in contextul unei iminente crize economice, situatia firmelor romanesti se va inrautati, dar internationalizarea, mentalitateasi exporturile for deveni mai relevante ca niciodata.Prin urmare, antreprenorii care vor planta semintele internationalizarii in urmatorul an isi vor proteja companiile pentru viitoarele perioade incerte., a declaratPotrivit specialistului Deloitte, daca in primele saptamani de la declansarea crizei, atentia se concentreaza in mod firesc pe actiunile imediate, pe termen mediu, discutiile migreaza spre oportunitati ulterioare acestei situatii., conformUn procent considerabil, putin peste 40% dintre startup-urile tech, estimeaza ca vor vedea efecte asupra dezvoltarii afacerilor pe termen scurt si mediu in contextul COVID-19.Mai mult de o treime (36,7%) dintre fondatorii chestionati de echipa ScaleOut afirma ca au vazut deja evolutii si schimbari considerabile., releva studiul ScaleOut.Studiul realizat de ScaleOut, program creat in urma cu doi ani cu numele Start-Up Bridge in cadrul Fundatiei Romanian Business Leaders, identifica impactul efectelor generate de raspandirea virusului COVID-19 asupra ecosistemului de startup si scaleup tech din Romania.Cu 120 respondenti, exclusiv fondatori de firme tech create de fondatori romani, suntem convinsi ca acest studiu este bazat pe o populatie relevanta statistic pentru mediul antreprenorial din Romania.Conform studiului ScaleOut, exista trei zone in care startup-urile tech romanesti se asteapta la efecte negative din cauza situatiei economice actuale: intarzierea sau amanarea atragerii si inrolarii unor clienti noi (42,2%), dificultatea atragerii unei finantari (24,8)% si pierderea unor clienti existenti (16,5%)., potrivit studiului ScaleOut.Scaderea veniturilor (33,9%) si amanarea implementarii unor proiecte stabilite (33,9%) reprezinta efectele cu cel mai mare impact financiar asupra startup-urilor, potrivit studiului realizat de ScaleOut.De asemenea, 22% dintre antreprenori spun ca procesul de atragere a unei finantari a fost anulat sau amanat, iar presiunea costului cu forta de munca reprezinta o problema doar pentru 10% dintre startup-uri tech.COVID-19 are un impact partial asupra joburilor din firmele tech antreprenoriale.In timp ce 61,5% dintre startup-urile tech nu vor reduce costurile cu forta de munca si nici nu vor redimensiona echipele, 38,5% iau sau vor lua masuri pentru a diminua cheltuielile alocate cu resursa umana.Pe cale de consecinta, reducerea costurilor operationale este actiunea luata cu prioritate in actualul context pentru 44,7% dintre antreprenori.Amanarea platilor si investitiilor este decizia principala asumata de 26,2% dintre fondatorii tech din Romania, in timp ce 15,5% dintre antreprenori isi reduc cheltuielile de marketing.Cele 120 firme care au participat la studiul ScaleOut se afla in diferite perioade de crestere: seed stage, early growth stage si late growth stage.Verticalele in care sunt active firmele participante la studiu sunt si cele mai dinamice la nivel mondial: EdTech, HealthTech, Fintech, Cybersecurity, Adtech, e-commerce, mobile, Big Data, Proptech, Ridesharing, AI si Machine Learning, Payments, SaaS.Ideea ScaleOut (program lansat cu numele Start-Up Bridge in anul 2018) a fost generata de nevoia antreprenorilor romani de a trece granitele propriu-zise ale tarii (pentru dezvoltare regionala), dar si de a-si depasi barierele mentale mai mari sau mai mici pe care le avem toti cand vine vorba de business.ScaleOut creeaza programe educationale despre export si internationalizare, evenimente de comunitate si schimburi de experienta intre ecosisteme, de know-how, colaborarea intre firmele din domeniu din diverse tari ale lumii.Fundatia Romanian Business Leaders este o comunitate de antreprenori, manageri si profesionisti romani din diverse domenii. Ceea ce ne uneste este dorinta de a contribui la un bine public dincolo de interesele de companie, industrie sau domeniu. Credem ca Romania va fi o tara mai buna pentru business atunci cand va deveni o tara mai buna pentru oamenii ei.