Servicii rapide, de calitate la Notariat Piata Romana Bucuresti - timp de executie imediat cu actele si procedurile notariale!

Ziare.

com

In prezent oamenii trebuie sa apeleze la serviciile unui notar public cand inchiriaza, cumpara sau vand o proprietate, o casa sau un apartament, pentru ca o astfel de tranzactie trebuie sa se faca legal, prin contract.Daca sunteti in cautarea unui birou notarial in capitala pentru a semna actele in cazul in care doriti sa cumparati o locuinta, puteti apela la serviciilecare a deschis la finele anului trecut un, acesta fiind amplasat pe str. George Enescu, nr. 27-29, parter, in incinta Palatului UGIR, Piata Romana, sector 1.pe care le puteti avea daca apelati la serviciile unui birou - Notariat Piata Romana Bucuresti https://notariatstoica.ro/ . In primul rand trebuie sa stiti ca acest notar este investit de Stat sa indeplineasca servicii de interes public, actele intocmite au semnatura sa, au sigiliul sau, suntAici veti fi consiliati pentru serviciile dorite si. Pentru toate tarifele, impozitele si taxele percepute de notar se elibereaza bonuri fiscale si chitante.Aveti nevoie de o? In cazul in care doriti sa imputerniciti o persoana - mandatar - care sa incheie acte juridice in numele d-voastra, puteti face asta prin intermediul unei proceduri notariale realizate de acest birou notarial.este o procedura notariala care se poate realiza rapid la notarul public Stoica Sebastian Eduard.Pentru realizarea unor copii legalizate timpul este destul de scurt, poti rezolva asta in aproximativ 10 minute la acest notar. Desigur conteaza sa va adresati din timp pentru aceasta procedura. Sunt perioade in care notarii sunt foarte aglomerati, de exemplu la inceput si de sfarsit de an scolar cand sunt foarte multe cereri de acest fel.La acest notar se fac legalizari de pe acte, ale semnaturii traducatorului, ale specimenului de semnatura, procuri si revocari de procuri, declaratii pe propria raspundere si alte servici care implica evaluarea unor acte in mod eficient, rapid, in doar 10-15 minute.De asemenea, aici puteti realiza rapid urmatoarele contracte care sunt obligatorii in diferite situatii:- Contract de comodat imobile sau auto- Contract de donatie sume de bani- Contract de donatie imobil- Contract de intretinere imobil- Contract de vanzare- Contract de inchiriere- Contract de vanzare.In caz de divort, cuplurile care decid sa-si incheie casatoria mai rapid si pe cale amiabila pot face asta la notar, printr-omult mai simpla decat cea in fata instantei judecatoresti. In acest caz sunt necesare o serie de acte pentru solicitarea divortului.Prin urmare cei care au realizat casatoria pe raza teritoriala a orasului Bucuresti sau au ultima locuinta comuna in Bucuresti, au posibilitatea de a depune cererea de divort la acest notar public din Piata Romana Bucuresti:Vrei sa accesezisi ai nevoie de sfaturile unui notar? La notarul public Stoica Sebastian Eduard poti afla toate aspectele cu privire la acest tip de credit. Trebuie doar sa stabilesti o intalnire la biroul notarial din Bucuresti, din Piata Romana, sector 1, in incinta Palatului UGIR.Desi procedura de dezbatere a unei mosteniri este destul de complexa, la acest notar ea se poate realiza in 2-3 saptamani.Notarul public Stoica Sebastian Eduard va ofera toate informatiile cu privire la, in caz de succesiuni intre mostenitori legali si/sau testamentari.La acest birou notarial se poate realiza procedura de succesiune (pe baza unor acte in original pentru deschiderea procedurii si a unor acte care fac dovada bunurilor ce compun masa succesorala), cand defunctul a avut ultimul domiciliu in Bucuresti, indiferent de sector, importat este ca mostenitorii sa se inteleaga intre ei si sa nu-si conteste calitatea.Daca mostenitorii nu se inteleg, atunci ei pot sa apeleze la instantele judecatoresti.Un lucru important pe care trebuie sa-l stiti este ca toate preturile serviciilor notariale sunt stabilite, reglementate din punct de vedere juridic.Prin urmare este bine sa fiti informat, sa cunoasteti aceste preturi definite, inainte de a merge la un birou notarial si a fi surprinsi.In cazul in care vreti sa cumparati o locuinta, onorariul notarial este reglementat conform Ordinului Ministerului Justitiei nr.46/C din data de 6.01.2011, care a fost publicat in Monitorul Oficial nr.133, in 22.02.2011. Onorariul contine o parte fixa plus o parte procentuala ce depinde de pretul vanzarii locuintei.Tarifele se percep in functie de complexitatea actului si de durata serviciului.Sunt si anumite operatiuni pentru care nu se plateste onorariu, cum sunt declaratiile pentru ajutorul de somaj, ajutorul social, valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap, veterani de razboi, fostii detinuti politici si alte declaratii.