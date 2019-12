Serviciile de curierat, printre cele mai cautate in aceasta luna - la ce sa fiti atenti

Ziare.

com

Ce isi doreste oricine de la curierul chemat sa ii inmaneze colete se refera in primul rand la rapiditatea de expediere. Sa ajunga in timp util, incat cei dragi sa se bucure de cadouri.Care ar mai fi rostul daca coletele impachetate cu drag nu ajung pana in Ajunul de Craciun?Totusi conteaza si modul de manipulare si atentia acordata coletelor, intrucat acestea ar fi bine sa ajunga intacte la destinatar.Iata doua dintre caracteristici ce ii face pe cei mai multi sa fie selectivi in privinta firmei de curierat cu care aleg sa colaboreze.Din postura de client, nu sta nimeni sa intrebe firma de curierat ce flota auto detine, considerand ca acest aspect va fi relevant. Va conta insa timpul asumat pentru a livra, conditiile de colaborare si cat de serioasa s-a dovedit firma in cauza. E-livrat spre exemplu, a gandit un sistem bine pus la punct, mizand pe nevoia de rapiditate.Publicul simtea nevoia de ceva mai multa rapiditate si promptitudine decat posta, asa au aparut serviciile de curierat, dar si acestea la un moment dat se confruntau cu un val imens de comenzi.Important este de mentinut standardele. La E-livrat vorbim despre o experienta complexa, de servicii ce tin de siguranta, calitate.- Oamenii isi doresc sa fie tinuti la curent cu statusul unui colet.- Clientul lasa in mainile curierului un colect impachetat atent si isi doreste ca acesta sa fie inmanat destinatarului fara intarzieri.- Intermediarul intre cele doua parti este mai mult decat un transportator. Nu va conta doar sa ajunga la timp, ci si cum ajunge.Serviciile profesionale se pot defini in multiple moduri. Cert este ca firma de curierat aleasa trebuie sa ofere ceva mai mult decat altii. De fapt, orice client se teme de:- pentru ca se adauga taxa per kilometru, in functie de distanta spre exemplu, unele servicii de curierat sunt taxate in final cu mult mai mult decat estimarea initial facuta. Intrebati: cat va costa exact sa trimiteti dintr-un punct in altul, in functie si de greutatea coletului.- etichetarea corecta, explicatii, timpul estimat de livrare sunt cateva dintre detaliile pe care un agent ar trebui sa le comunice clientilor. Pentru cei care nu sunt la prima colaborare cu firma in cauza, cu atat mai mult este apreciata comunicarea si transparenta totala.- E-livrat a implementat un altfel de sistem, spre marea bucurie a celor care apeleaza la serviciile de curierat. Ofera suport pe toata durata expeditiei, livreaza la timp si tine cont de calitatea modului in care este realizat transportul si manipularea coletelor.In plus, da sansa celor care apeleaza la serviciile lor sa ofere si feedback dupa fiecare livrare. Isi asuma asadar ca totul va decurge impecabil si in final feedback-ul individual, la orice livrare, va reflecta calitatea a ceea ce ei ofera.Nu va lasati inselati, pentru a evita situatiile care va umbresc bucuria de a trimite pachete celor dragi sau daca sunteti firma pentru a nu plati mai mult pentru aceste servicii, chiar daca aveti mai multe vanzari si implicit mai multe expeditii.Serviciile de curierat nu isi schimba tarifarea, chiar daca luna decembrie este una atat de aglomerata.Preluarile nu mai pot fi facute dupa un anumit interval. Chiar daca serviciile de acest gen promit livrare a doua zi, nu vor putra prelua cu o zi inainte de Ajun. Asadar regula lunii decembrie din acest punct de vedere este sa va organizati foarte bine zilele de expediere a coletelor. Orele de preluare a comenzilor vor depinde de destinatia pe care o aveti.Solicitati toate informatiile despre cum si cand are loc primirea, preluarea de colete si timpul maxim de livrare a acestora. Detalii sunt regasite si in cadrul paginii oficiale e-livrat.ro.