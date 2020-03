Sistemele avansate de comunicatii radio ale Intracom Telecom consolideaza infrastructura de supraveghere a frontierei Marocului

Ziare.

com

Compania si-a asumat responsabilitatea de a implementa solutia folosind servicii de instalare si inginerie din piata locala.Prin intermediul fondurilor UE dedicate situatiilor de urgenta in Africa, European EU Emergency Trust Fund, acest Program de Management implementat de catre Centrul International pentru Dezvoltarea Politicii de Migratie (ICMPD), urmareste imbunatatirea capacitatii autoritatilor marocane de a-si gestiona frontierele, pentru a proteja migrantii vulnerabili, a controla migratia neregulata si a anihila retelele criminale transfrontaliere.Intracom Telecom a fost selectata pentru furnizarea solutiei sale OmniBAS ™ in vederea consolidarii capacitatii autoritatilor marocane de a face fata acestor provocari.Programul beneficiaza de capabilitatile superioare ale sistemului, de flexibilitatea avansata a acestuia precum si de performantele sale deosebite pentru a imbunatati in mod constant comunicatiile si transferul de date dintre entitatile relevante ale autoritatii.Sistemul OmniBAS ™ al companiei, constand in unitati de inalta performanta, atat de interior (IDU) cat si exterior (ODU), asigura o modulatie de pana la 4096-QAM pentru a asigura comunicatii radio de mare capacitate, suportand functionalitati de tip XPIC si maximizare eficienta a resurselor radio utilizate., a declarat: ", a comentat:"".