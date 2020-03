Solutie de lupta impotrica raspandirii Covid-19

Ziare.

Astfel, virusurile pot fi eficient impiedicate sa se raspandeasca mai departe si sa afecteze major intreaga activitate, detectand la timp eventualii angajati cu probleme.Camerele cu infrarosu detecteaza rapid si fara contact febra termica la persoane.Sistemele termografice ale camerei pot detecta,fara contact temperatura la nivelul intregii arii a corpului, de preferat aceasta temperatura este indicat sa fie detectata in coltul intern al ochiului.Sistemul este capabil sa detecteze cele mai mici diferente de temperatura astfel, temperaturile anormale ale corpului vor fi afisate si vor declansa alarma.Efectuarea unor astfel de controale de sanatate, (de ex. prin punerea in aplicare a punctelor de control a temperaturii) permite obtinerea unor informatii importante ca baza pentru luarea deciziilor de examinari medicale ulterioare pentru persoanele selectate si, astfel, pentru a mentine si garanta sanatatea in companie.● Masurarea temperaturii fara contact, pe o arie, fara a necesita calibrare termica● Arie larga de vizualizare pentru verificarea rapida a grupurilor mari de oameni● Rezolutia buna care detecteaza si zonele mai mici ale pielii (unghiul ochiului) de la o distanta sigura● Afisare si evaluare in timp real● Masuratori de temperatura fiabile bazate pe detectoare infrarosu cu zgomot redus si calibrare precisa● Alarma la depasirea pragurilor de temperatura (febra)