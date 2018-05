Starbucks si Nestle, parteneriat de 7 miliarde de dolari

Ziare.

Nestle, cel mai mare grup alimentar din lume, a anuntat, luni, ca Starbucks va primi o plata in avans de 7,15 miliarde de dolari in numerar pentru o licenta globala nelimitata, care-i va permite sa vanda si sa distribuie produsele companiei in afara cafenelelor, transmit Reuters si Wall Street Journal (WSJ).In urma tranzactiei, care ar urma sa se finalizeze in aceasta vara,Starbucks va folosi castigurile obtinute pentru a accelera rascumpararea de actiuni. Tranzactia este cel mai recent indiciu al modului in care sunt afectate companiile de schimbarea gusturilor consumatorilor.Aceasta alianta globala va aduce experienta Starbucks in milioane de locuinte din intreaga lume prin intermediul Nestle, a afirmat seful Starbucks, Kevin Johnson.Cafeaua este populara in randul generatiei, care a crescut cu Starbucks si este dispusa sa plateasca pentru produsele companiei.Nestle are 335.000 de angajati, 436 de fabrici in 85 de tari, isi vinde produsele in 189 de tari, iar in 2016 a inregistrat o cifra de afaceri de 89,5 miliarde franci elvetieni.In Romania, Nestle detine o fabrica la Timisoara, deschisa in anul 1995. Nestle Romania exporta 35% din productia fabricii de la Timisoara in Ungaria, tarile de la Marea Adriatica, statele mediteraneene si, incepand din acest an, in Irlanda.