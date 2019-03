Tipuri de reductoare si utilizarile lor

Ziare.

In functie de tipul lor, reductoarele pot fi utilizate in diverse domenii de activitate:1.sunt preferate in aplicatiile de putere mica/ medie si cu raport mare de transmisie, avand un design compact si o mare flexibilitate in ceea ce priveste optiunile de montaj. Randamentul acestora este specific categoriei, deci scade semnificativ cu cresterea raportului de transmisie. Cu toate acestea, ele reprezinta in continuare solutia cea mai ieftina si mai populara pentru o mare varietate de aplicatii.2.dintate conice si cilindrice din seriile A/C/F/S acopera o gama foarte larga de puteri si rapoarte de transmisie, avand performante mecanice foarte bune, cu un randament mare si fiabilitate deosebita.3.sunt solutia ideala pentru aplicatiile cu raport de transmitere mare. Cuplul transmis este foarte mare in raport cu dimensiunea de gabarit a reductorului, astfel incat la selectia reductoarelor planetare trebuie sa se tina cont si de limitarile impuse de capacitatea carcasei de a disipa caldura rezultata.4.sunt proiectate in principal pentru sarcini grele si acopera o gama superioara de puteri. Proiectate sa reziste la sarcini mari si conditii de lucru dificile, aceste reductoare sunt folosite in industria miniera, instalatii de ridicat, benzi transportoare si orice alta aplicatie de putere mare.La Exsteel Engineering , echipa de specialisti are o mare experienta in ceea ce priveste selectia reductoarelor pentru diverse aplicatii, iar in ultimii 20 de ani au oferit solutii pentru majoritatea aplicatiilor industriale, de la industria alimentara pana la industria grea. Faptul ca reductoarele si motoreductoarele livrate in urma cu 20 de ani functioneaza perfect dovedeste calitatea acestora si profesionalismul celor care au facut selectia.Din 2014 sunt certificati ca distribuitor BEST, avand dotarea tehnica si trainingul necesar pentru a realiza montajul final si a configura reductoarele. Acest lucru le permite sa stocheze module de intrare/iesire si trepte intermediare pentru majoritatea tipurilor de componente. Astfel, pot asambla orice reductor solicitat de client prin combinarea acestor module.Bonfiglioli este producatorul pentru care cei de la Exsteel sunt unic distribuitor in Romania si Moldova, fiind cel mai mare producator de reductoare din Italia. La nivel global este furnizorul numarul 1 de reductoare melcate, aceasta categorie atingand un nivel de calitate si fiabilitate deosebit ca urmare a expertizei acumulate in cei peste 60 de ani de existenta a firmei.In cazul in care esti interesat de componentele prezentate mai sus, echipaiti sta la dispozitie atat pentru comandarea de componente, cat si pentru service sau modificari ale reductoarelor pentru ca au expertiza si dotarea necesara acestor operatiuni.