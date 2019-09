Top 5 afaceri online in 2019

Ziare.

Facilitati precum galeriile foto si video, cosurile de cumparaturi, sistemele de suport tehnic si de plati online, platformele de blogging, forum si retelele de socializare pot conduce la cresteri impresionante ale cifrei de afaceri.Daca vorbim de transpunerea in mediul online a afacerilor, cele mai multe cereri de realizare site in 2019, conform Amigio.ro, sunt date de cele care comercializeaza produse si presteaza servicii de orice tip.1)reprezinta un model de afacere profitabila, in special in ultimii ani. Fie ca vorbim de produse fizice sau de produse in format digital, vanzarea in mediul online, aplica un principiu asemnator cu vanzarea din mediul fizic. Singura diferenta consta in faptul ca nu exista un spatiu real in care se expune marfa.Un magazin online nu are vitrine si rafturi, locurile lor sunt luate de pagini cu text si imagini. In magazinul online poate sa intre orice client din lume, deplasarea lui pana la "usa" magazinului constand intr-un singur click. Cu un singur click poate, de asemeni, sa plece la un alt magazin online. Mai ales daca e vorba de produse ce nu necesita o urgenta imediata, clientii prefera sa acceseze un site si sa isi aleaga de acolo decat sa se deplaseze la cel mai apropriat magazin clasic.Acest lucru este preferat si de cei care locuiesc in mediul rural si nu au posibilitatea de a cumpara anumite lucruri de la magazinele din localitatea respectiva. Cererea de magazine online ocupa de departe locul 1 in topul afacerilor care implica servicii de web design.2)ocupa de asemeni un loc fruntas in mediul online. Piata de beauty in Romania este o piata relativ matura, dinamica si dorita de multi proprietari de afaceri, in special de femei. Deschidere periodica de saloane de beauty atrage implicit si cererea de creare de site.Domeniul de beauty este unul dintre cele mai de interes domenii de business din intreaga lume. Cu totii ne dorim sa aratam bine si apelam la serviciile unui salon de infrumusetare, pentru intretinere sau chiar de nevoie. Este un domeniu cerut de public, iar o afacere ce are in prim plan un salon de cosmetica poate fi chiar o idee profitabila.3)vor sa fie in online din ce in ce mai mult. O firma de instalatii electrice poate genera o cifra de afaceri si un profit insemnat, chiar in situatia unei piete de profil cu o concurenta ridicata. Investitia initiala este mica, iar cresterea pe care o inregistreaza domeniul constructiilor poate aduce o evolutie pozitiva intr-un termen scurt.Intr-o astfel de afacere, cea mai mare parte a bugetului initial in cazul unei firme nou intrate pe piata trebuie sa fie reclama. Fiind o piata cu concurenta ridicata, este vital ca firma sa aiba contracte rapid, astfel incat sa iti sustina dezvoltarea viitoare din veniturile curente. Cererea de site vine ca o completare la strategia de marketing a intregei afeceri.4). O afacere bazata pe servicii de consultanta iti permite sa o incepi cu bani putini. Marea investitie consta in timp si publicitatea online. O cerere mare o manifesta serviciile juridice, cele de contabilitate sau serviciile de IT.Exista un flux mare la nivelul siteurilor, a celor care presteaza servicii de tarot online si clarvazatoare , a celor cu organizari de evenimente si a celor anexe de foto-video.5). Proprietarii de service-uri, ca au ateliere auto sau ca repara calculatoare, stiu foarte bine ca succesul unei astfel de afaceri depinde intr-o mare masura de amplasament atat de dotarea tehnica a atelierului si de competenta de care dau dovada in momentul in care se afla fata in fata cu clientul, dar si de modul de promovare. Cum segmentul online este unul care ofera o plaja ieftina si targetata de desfasurare a planului de afaceri, cererea de site web vine ca un instrument impetuos necesar in stratagem de marketing.