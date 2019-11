Un grup chinez a preluat marca Thomas Cook pentru 11 milioane lire sterline

Ziare.

com

Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a intrat in faliment la finele lunii septembrie, dupa ce nu a reusit sa gaseasca fondurile necesare pentru a supravietui. Thomas Cook avea 22.000 de angajati la nivel mondial si detinea hoteluri, statiuni turistice, companii aeriene si nave de croaziera.Dupa declararea falimentului Thomas Cook, rivalul Hays Travel a intervenit si a preluat 555 de agentii Thomas Cook din Marea Britanie, pentru un pret care potrivit presei britanice s-a ridicat la sase milioane de lire sterline, transmite Reuters.Activele preluate de Fosun Tourism includ marcile inregistrate, numele de domenii, aplicatiile software si licentele detinute de Thomas Cook, precum si marcile de hoteluri Casa Cook si Cook's Club. Fosun a subliniat ca, deocamdata, nu intentioneaza sa preia activele sau afacerile de peste hotare care au legatura cu Thomas Cook.Presedintele Fosun Tourism, Qian Jiannong, a apreciat ca firma cu sediul in Hong Kong "a crezut intotdeauna in valoarea marcii Thomas Cook", adaugand ca preluarea acestei marci "va permite grupului sa isi extinda operatiunile din turism pe baza renumelui marcii Thomas Cook si a cresterii robuste a turismului chinez in strainatate".Inainte de falimentul Thomas Cook, grupul chinez Fosun Tourism era cel mai mare actionar la touroperatorul britanic si in luna august a acestui an s-a oferit sa injecteze 450 milioane de lire sterline in schimbul unei participatii majoritare la Thomas Cook. Insa acest plan a esuat in cele din urma pentru ca Thomas Cook nu a reusit sa stranga fondurile cerute de creditorii sai.