Viitorul muncii: cine sunt si ce isi doresc utilizatorii spatiilor de coworking

Spre deosebire de angajatii clasici, cei care aleg aceasta forma de organizare reprezinta, la randul lor, o provocare, prin prisma diversitatii care ii caracterizeaza.Desi diferiti din punct de vedere al personalitatii, profesionistii de azi au in comun nevoia unui spatiu de lucru mai prietenos, a unor facilitati de recreere si a unui orar flexibil. O tipologie diversa, ce se defineste tot mai clar in fiecare zi, se pregateste sa schimbe pentru totdeauna piata muncii.Numeroase companii multinationale pastreaza structura clasica a unui departament, dar aleg sa il distribuie pe cuprinsul mai multor orase sau chiar tari. Eficienta unui astfel de setup depinde de interconectarea pe care o ating angajatii, dar si de accesul pe care acestia il au la mijloacele de lucru cu care sunt deja obisnuiti. Ei isi doresc sa regaseasca aceleasi facilitati, indiferent de spatiul in care activeaza.Fie ca vorbim despre separeurile pentru conversatii telefonice sau despre chicineta care salveaza timp important in pauza de pranz, un corporatist atipic, detasat in mod periodic de la birou, isi va crea propria rutina intr-un spatiu de coworking potrivit.Acestor tip de angajati, obiceiul de a parcurge distante mari pana la sediul central al companiei le pare a fi un efort disproportionat in raport cu beneficiile oferite.Mai mult, cata vreme flexibilitatea oferita de spatiile de coworking se va accentua, preocuparea de baza a coordonatorilor de echipe se va rasfrange asupra calitatii muncii si rezolvarii task-urilor la standarde optime, indiferent de locul in care aleg ei sa isi indeplineasca taskurile.Fie ca vorbim despre cei care nu au nevoie de un spatiu privat decat in mod ocazional, pentru brainstorming sau apeluri video, sau despre cei care lucreaza pentru companii cu birouri impartite intre mai multe tari din regiune, prezenta colaboratorilor la sediul central va deveni in curand complet optionala.Profesionistii din startup-uriLa inceput de drum, plata unei chirii si a utilitatilor este o componenta sensibila a bugetului pe care trebuie o tanara companie trebuie sa o aiba in vedere.Din moment ce reusita financiara este, mai degraba, o chestiune de loterie, un spatiu de lucru flexibil si minimalist reprezinta nu doar o alegere inteleapta, ci poate fi chiar cheia supravietuirii.Fie ca experimentul dureaza cateva luni sau ca poate fi scalat pana la nivelul unui business care sa atraga numerosi actionari, profesionistii dintr-un startup au o mentalitate compatibila cu notiunea de coworking.Entuziasti, dar calculati, capabili sa ia decizii, dar adaptati si la lucrul in echipa, acesti angajati pastreaza disciplina de corporatie, dar nu duc lipsa de inventivitate.Freelancerii pasionatiObisnuit cu deadline-urile stranse, dar indragostit de meseria lui, freelancerul se pliaza cel mai bine pe specificul unui spatiu de coworking.In alegerea locului de unde isi desfasoara activitatea, acest profesionist va pune in balanta nu doar pozitionarea sau caracteristicile tehnice, ci si facilitatile de care poate beneficia.Atunci cand nu ai un program standard, ci obisnuiesti sa rezolvi ultimele detalii ale unui proiect chiar si in miez de noapte, notiunea unui orar fix devine desueta.Freelancerul va aprecia in mod deosebit proximitatea unei spalatorii, a unei frizerii sau chiar a unei sucursale bancare, la serviciile carora poate apela pe fuga, intre un apel catre alt continent si o sesiune de brainstorming alaturi de echipa de creatie.Vazuti drept veritabili aventurieri lipsiti intr-o anumita masura de instinctul de conservare, acestia sunt unii dintre cei mai valorosi profesionisti de pe piata.Cu siguranta i-am dori cu totii in echipa noastra, pentru spiritul lor liber si pentru rezervele de energie aparent inepuizabile.Freelanceri dedicati si ei, dar eficienti, mai degraba, in mediul pestrit si zgomotos al unei cafenele oarecare, acesti profesionisti care au lasat in urma biroul, cu oras cu tot, nu au nevoie decat de un laptop si de o priza.Vacanta lor fara sfarsit este materializarea unei veritabile utopii, iar modul in care ei aleg sa lucreze ne arata ca pana si un spatiu de coworking poate fi considerat oarecum restrictiv.Cu o crestere permanenta a solicitarii pentru servicii online si cu o tehnologie care ne permite sa ne conectam la un nivel fara precedent, revolutia in domeniul spatiilor de lucru nu mai este o simpla promisiune.