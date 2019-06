Ziare.

Intr-o scrisoare comuna, municipalitatile dinsustin ca reglementarea "avansului exploziv" al platformelor globale de inchirieri de locuinte pe termen scurt ar trebui sa reprezinte o prioritate pentru viitorii comisari europeni, scrie The Guardian.In aprilie, Curtea Europeana de Justitie a constatat, intr-o opinie informala, ca, potrivit legislatiei UE,Acest statut, daca va fi confirmat oficial de Curte, ar permite Airbnb si altor platforme similare sa opereze liber in statele membre si, mai important de atat, le-ar absolvi de orice responsabilitate pentru a se asigura ca proprietarii inrolati respecta legislatiile locale de reglementare a proprietatilor inchiriate in scop turistic."Orasele europene sunt de parere ca locuintele ar trebui sa fie folosite in primul rand pentru a locui", se arata in scrisoarea facuta publica de Consiliul local din Amsterdam."Multe se confrunta cu o lipsa serioasa de locuinte. Cand aceste proprietati pot fi inchiriate, cu un castig mai mare, catre turisti, ele dispar de pe piata imobiliara traditionala", se arata in document.Municipalitatile sunt de parere ca autoritatile locale trebuie sa fie in masura sa contracareze efectele adverse ale boom-ului acestor platforme, printre care amintesc cresterea preturilor la chirii si a numarului de turisti, prin posibilitatea de a introduce "reglementari proprii in functie de specificul local".Citeste mai multe despre Zece orase europene pornesc ofensiva impotriva platformei Airbnb pe site-ul Curs de Guvernare