Airbus devine cel mai mare producator de avioane din lume pentru prima oara din 2011, devansand Boeing

O inversare a ierarhiei intre cei doi giganti aeronautici era asteptata, in conditiile in care criza de la Boeing, ale carei avioane 737 MAX sunt consemnate la sol la nivel mondial, din luna martie, continua in 2020. Datele companiei aeriene europene scot in evidenta distanta pe care Boeing trebuie sa o parcurga pentru a-si recastiga pozitia de lider.Airbus, care in octombrie a fost obligata de propriile probleme sa reduca tinta referitoare la livrari in 2019 cu 2-3%, a alocat resurse suplimentate pentru a atinge un nivel de 863 de avioane livrate in 2019, peste obiectivul revizuit de 860 de avioane.Astfel, livrarile au crescut cu 7,9%, de la 800 de avioane in 2018.Airbus a refuzat sa comenteze datele, care trebuie audiate inainte de a fi finalizate si publicate.Producatorii de avioane primesc majoritatea veniturilor la momentul livrarii avioanelor, minus platile primite in avans, astfel incat performantele referitoare la livrari sunt urmarite cu atentie de catre investitori.Numarul de avioane livrate de Airbus, care au inclus circa 640 de avioane cu o singura punte, a doborat recordurile din industrie, dupa ce compania a redistribuit mii de muncitori si a anulat vacantele, pentru a finaliza un stoc de rezerva de avioane semi-finisate, care asteptau ajustarea cabinelor.Airbus a fost afectata de intarzierile provocate de finisarea noilor avioane A321neo asamblate la Hamburg, ceea ce a facut ca zeci din aceste avioane, precum si alte modele, sa fie stocate in hangare in asteptarea unor configurari de ultim moment si a fortei de munca necesara.Aceste activitati maresc costurile si ar putea avea un impact modest asupra marjelor de profit ale Airbus, dar impactul ar putea fi compensat de volumul mare de avioane si de profitul deja solid pentru avioanele cu o singura punte, potrivit analistilor.Totusi, problemele provocate de complexitatea cabinelor au redus capacitatea Airbus de a profita de turbulentele de pe piata legate de 737 MAX.Boeing a livrat in perioada ianuarie-noiembrie 345 de avioane destinate curselor pe distante lungi, mai putin de jumatate comparativ cu cele 704 aeronave livrate in aceeasi perioada a anului 2018, cand livrarile de aparate 737 MAX decurgeau normal. Pe ansamblul anului 2018, Boeing a livrat 806 avioane.Fabricile Airbus opresc de obicei productia intre Craciun si Anul Nou. Dar centrele de livrari si de finizaje ale companiei lucrau inca in ajunul Anului Nou, pentru a permite operatorilor aerieni din Asia si alte regiuni sa foloseasca noile avioane.