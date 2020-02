Airbus va plati 4 miliarde de dolari pentru a scapa de acuzatiile de coruptie

Ziare.

La anuntarea acordului, procurorul francez Jean-Francois Bohnert a spus ca Airbus a acceptat si "o monitorizare lejera" din partea agentiei anticoruptie din Franta, transmite Reuters.Acordurile simultane din Marea Britanie, Franta si Statele Unite inseamna ca producatorul european de avioane evita un proces penal, dar nu este clar deocamdata daca vreo persoana risca sa fie pusa sub acuzare.Prin incheierea acestui acord astazi, ajutam Airbus "sa intoarca definitiv o pagina" fata de practicile corupte din trecut, a spus Bohnert, adaugand ca grupul va putea acum "sa priveasca viitorul cu serenitate".In cadrul acordului, Airbus va plati in Franta 2,08 miliarde de euro pentru inchiderea investigatiei de coruptie.Producatorul de avioane va mai plati o amenda de 525,65 de milioane de euro Departamentului de Justitie din Statele Unite si 983,97 milioane de euro Biroului pentru Fraude Grave din Marea Britanie.Acordul, considerat de expertii anticoruptie ca fiind cel mai mare din istorie intr-un caz de coruptie, incheie o criza de aproape patru ani, care a condus la o reformare majora a conducerii si la amanarea planurilor de redistribuire a surplusului de numerar al grupului.Penalizarea platita este mare, dat acuzatiile penale riscau sa blocheze accesul Airbus la contractele publice din Statele Unite si Uniunea Europeana.Airbus a fost investigata de catre autoritatile franceze si britanice pentru suspiciuni de coruptie legate de vanzari de avioane care au avut loc in urma cu peste un deceniu. In Statele Unite, compania a fost investigata pentru posibila incalcare a controalelor pentru exporturi.La baza cazului se afla sistemul folosirii unor terti ca agenti de vanzari, coordonat de la un sediu desfiintat in prezent, care in perioada de varf avea circa 250 de angajati la nivel mondial si efectua plati de cateva sute de milioane de euro pe an, au spus surse apropiate situatiei.