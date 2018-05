"Airbus ar putea pleca din Romania, daca nu primeste o oferta concreta din partea Guvernului: "O imensa dezamagire"

Ziare.

Bruno Even a facut aceste declaratii pentru cotidianul La Tribune in contextul in care ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Franta, unde se va intalni cu omologul sau, Florence Parly.Directorul general al Airbus Helicopters asteapta o pozitionare ferma din partea Romaniei. Datele problemei sunt destul de clare pentru companie: fie Bucurestiul cumpara elicoptere de la grupul franco-german, astfel incat sa poata fi utilizata linia de asamblare a elicopterului de transport H215 de la Ghimbav (judetul Brasov), inaugurata in august 2016 in prezenta fostului presedinte Francois Hollande , fie uzina va fi inchisa, iar activitatile vor fi transferate in alta tara."Sunt pregatiti sa sacrifice 50 de ani de cooperare. Este o imensa dezamagire", afirma surse din cadrul companiei Airbus citate de cotidianul La Tribune.Airbus Helicopters intentioneaza sa mentina doar uzina de intretinere de la Ghimbav, care a modernizat recent 23 de elicoptere Puma ale Fortelor Aeriene Regale britanice."Rabdarea noastra are limite.pentru lansarea liniei de asamblare, dar romanii nu prea mai par interesati", au explicat sursele citate."Oare vizita in Franta a ministrului roman al Apararii va permite clarificarea intentiilor Romaniei in privinta achizitionarii de elicoptere? Deoarece Bucurestiul, care in mai putin de sase luni va prelua presedintia Consiliului UE, pare sa fi fost sedus de aparatele Bell Helicopter", comenteaza publicatia La Tribune.