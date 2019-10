Seful Airbus Europa: Luam in calcul sa renuntam la constructia fabricii din Brasov

"Oferta nu mai venea"

Ziare.

com

Declaratia a fost facuta de Olivier Michalon, sef pe regiunea Europa la Airbus Helicopters, intr-un interviu acordat News.ro.In 2016, la Ghimbav a fost inaugurata fabrica Airbus Helicopters Industries, destinata sa produca elicoptere H215M, iar seful Airbus Europa spune ca nu a primit nici pana acum o oferta concreta din partea autoritatilor romane, pentru a putea demara constructia de elicoptere.Mai mult, la acel moment, spune el, erau trei state in regiune care isi doreau aceasta fabrica, insa Olivier Michalon este chiar cel care a insistat ca fabrica sa se faca in Romania. Daca nu va ajunge la o intelegere cu viitorul guvern, Airbus ar putea decide chiar sa mute fabrica in alta tara."In 2015, am avut o viziune, sa ne extindem amprenta industriala in Brasov. Si astfel am materializat ideea care a condus la decizia de a incepe acest nou proiect, care in 2016 a fost inaugurat de prim-ministrul de atunci, dar si de presedintele Frantei la acea vreme, Francois Hollande si de catre mine. La acel moment, impresia noastra a fost ca Romania va inlocui vechile elicoptere Puma Socat.Intelegem insa ca e vorba de o investitie mare si ca e nevoie de timp si am fost extrem de rabdatori. Iar in august 2017, cand presedintele Emmanuel Macron a venit la Bucuresti, unde a purtat discutii cu presedintele Romaniei si a existat confirmarea ca proiectul va continua. Si", a spus Olivier Michalon.Michalon a fost prezent, miercuri seara, in Romania, la un eveniment pentru aniversarea a 50 de ani de istorie a companiei.Cladirea a fost construita, Airbus a inceput sa transfere echipamente acolo, insa "oferta nu mai venea", mai spune Olivier Michalon.El afirma ca Airbus a investit deja in fabrica de la Ghimbav 10 milioane de euro, pentru care a primit si subventii de la autoritatile locale. In plus, a platit si taxe la bugetul de stat."Dar am observat ca proiectul nu va merge mai departe. Astfel ca am decis imediat sa dam inapoi subventiile primite, pentru ca proiectul nu a fost lansat si noi nu am vrut sa para ca am luat bani pe care nu i-am folosit pentru productia aparatelor.Ne-am dorit sa fim total cinstiti. De atunci am avut multe, foarte multe discutii cu politicieni, cu oameni din sectorul militar, cu diplomati care ne-au sustinut, asupra a ceea ce era nevoie ca proiectul sa demareze.Investitia era castigatoare din multe puncte de vedere, economic, social, diplomatic, educational, pentru industrie si pentru Airbus, daca il realizam, dar si pentru Romania. Din nefericire, nimic nu s-a intamplat. Asa ca am decis sa fim mai flexibili.Am inteles ca a comanda 40 sau 50 de elicoptere presupune o suma mare de bani. Asa ca am propus (autoritatilor romane - n.red.) un contract de minimum 16 elicoptere. Fabrica noastra urma sa produca 15 elicoptere pe an. Si acum deja ar fi fost fabricate elicopterele.", a subliniat el.Totusi, aceasta poate fi doar o etapa inainte de a decide sa mute fabrica in alta tara."Insa este etapa de dinainte de a decide sa relocam fabrica. Pentru ca si asta este o posibilitate. Dar nu a fost asta prima mea optiune. Eu stiam ca ea urma sa fie un succes, mai ales ca Airbus lucreaza cu Romania de 50 de ani, iar aici exista multi oameni competenti. Iar eu am vrut ca fabrica sa se dezvolte aici.Dar nu pot forta factorii de decizie sa lanseze un astfel de proiect grandios. Si daca nu este o prioritate ca industria de aparare sau cea spatiala sa se dezvolte, atunci trebuie doar sa respect decizia", a mai spus reprezentantul Airbus Helicopters Europa.