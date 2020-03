Abdelhak Nouri s-a trezit miraculos din coma, la aproape trei ani dupa ce s-a prabusit pe teren

Ziare.

com

Fotbalistul olandez ajuns la 22 de ani a suferit un atac de cord in timpul unui meci amical jucat de Ajax in vara lui 2017.A suferit leziuni cerebrale severe si permanente, iar medicii nu i-au mai dat nicio sansa de a-si reveni.Fratele sau a dezvaluit insa intr-un interviu acordat unei televiziuni olandeze ca Abdelhak Nouri a parasit spitalul si se afla acasa, unde isi continua recuperarea."De cand a ajuns acasa e mult mai bine decat era in spital. E constient de locul in care se afla. Doarme, sforaie, mananca, dar nu se poate ridica din pat. Depinde in continuare doar de noi", a spus acesta."Intr-o zi buna poate comunica cu ajutorul sprancenelor sau cu un zambet. Dar asta nu dureaza mult. Ne uitam la meciuri impreuna si il poti observa ca se emotioneaza", a continuat Abderrahim.Revenirea din coma a lui Nouri e privita ca un miracol, dupa ce familia a anuntat, in 2017, ca medicii au transmis ca acesta va ramane intr-o stare vegetativa permanenta.Abdelhak Nouri era privit ca unul dintre cei mai promitatori jucatori ai lui Ajax, dar si ai Olandei.A strans 19 selectii si a marcat 9 goluri pentru nationala under 19 a batavilor.I.G.