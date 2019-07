Ajax a adus inlocuitor pentru De Ligt

Ziare.

Edson Alvarez are 21 de ani si vine de la echipa Club America. Cu el in echipa, selectionata Mexicului a castigat in aceasta luna Gold Cup, campionatul rezervat natiunilor din zona CONCACAF (America de Nord, Centrala si Caraibe).Ajax plateste 15 milioane de euro pentru Alvarez, ce-i va lua locul lui Matthijs de Ligt, devenit cel mai scump fundas din istoria fotbalului dupa transferul la Juventus Mexicanul este al saselea jucator achizitionat in aceasta vara de "lancieri", dupa mijlocasul roman Razvan Marin , Kik Pierie, Kjell Scherpen, Lisandro Martinez si Quincy Promes.Dupa cum s-a anuntat, tragerea la sorti efectuata luni la Nyon a decis ca Ajax o va intalni pe PAOK Salonic, fosta echipa a lui Razvan Lucescu , in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.