Ajax a decis soarta lui Razvan Marin dupa evolutiile modeste din acest sezon

Internationalul roman nu a convins la Ajax desi a fost unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale verii.In aceste conditii, sefii lui Ajax au decis sa-l puna pe Marin pe lista de transferuri, in speranta ca il vor putea vinde in aceasta iarna, conform Voetbal Primeur Sursa citata scrie ca Marin nu are nicio oferta in momentul de fata, dar ca sefii lui Ajax spera sa il vanda pentru a recupera o parte din banii investiti.In acest sezon, Razvan Marin a disputat 10 meciuri in prima liga din Olanda pentru Ajax Amsterdam."Lancierii" au platit 12.5 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Standard Liege in vara anului trecut.C.S.