Decizie neasteptata luata de Ajax

Antrenorul Erik ten Hag a precizat ca doreste ca elevii sai "sa se simta din nou ca niste fotbalisti profesionisti" si, de aceea, ei au revenit incepand de miercuri la centrul de pregatire "De Toekomst", in grupuri mici, respectand regulile de distantare sociala.Astfel, in cursul diminetii de miercuri, Daley Blind, Perr Schuurs si Joel Veltman s-au antrenat impreuna pe terenul principal, in timp ce Donny van de Beek, Dusan Tadic si Razvan Marin au facut exercitii impreuna pe terenul numarul 3, precizeaza Ajax pe site-ul sau oficial.La pranz au venit la pregatiri alte doua grupuri, primul fiind compus din Lisandro Martinez, Carel Eiting si Jurrien Timber, iar din celalalt au facut parte Quincy Promes, Lassina Traore si Danilo."Ne-am gandit la metoda ideala de a reveni la pregatiri si am decis sa-i combinam pe jucatori in functie de pozitiile lor", a explicat Erik ten Hag.Responsabilii campionatului Olandei au decis sa puna capat definitiv sezonului, saptamana trecuta, fara sa declare o castigatoare a titlului. Ajax si AZ Alkmaar se aflau la egalitate de puncte in fruntea clasamentului, cu noua etape inainte de final."Speram sa putem juca din nou fotbal in septembrie. Desigur, traim intr-o incertitudine si nimeni nu stie sigur daca vom putea juca din nou in acel moment", a mai spus antrenorul lui Ajax Amsterdam.