Jucatorii lui Ajax vor o finala pentru stabilirea campioanei in Olanda, desi sezonul a fost anulat din cauza COVID-19

Federatia Olandeza de fotbal a decis anularea intregului sezon din Tarile de Jos, din cauza pandemiei de coronavirus, asa ca aceasta stagiune nu va avea o campioana, iar nimeni nu va retrograda sau promova.Cand s-a intrerupt sezonul, Ajax se afla pe primul loc in Eredivisie, la egalitate de puncte cu AZ Alkmaar Unul dintre jucatorii lui Ajax, sarbul Dusan Tadici a propus o finala cu Alkmaar pentru stabilirea unei campioane: "Nu sunt cu adevarat bucuros, cum as putea sa fiu?! Nu e posibil ca in acest sezon sa nu fie desemnata campioana Olandei. Este un adevarat dezastru. Suntem pe primul loc in clasament, as accepta chiar sa joc o finala cu AZ Alkmaar ca sa stabilim o castigatoare a campionatului", a declarat sarbul, pentru portalul italian TuttoMercatoWeb.Ajax are un golaveraj mai bun si va merge direct in grupele UEFA Champions League, in timp ce AZ va juca doua tururi preliminare. In Europa League vor merge PSV si Willem Tilburg.O decizie defintiva a UEFA in ceea ce priveste locurile din cupele europene pentru sezonul viitor este asteptata pe 25 mai.La Ajax evolueaza si romanul Razvan Marin , adus vara trecuta de la Standard Liege pentru 12,5 milioane de euro.D.A.