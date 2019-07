Razvan Marin a castigat primul trofeu cu Ajax Amsterdam

Ziare.

2-0 a fost scorul intalnirii dintre Ajax si PSV, meci pe care internationalul roman l-a inceput ca titular.Partida a inceput practic de la 1-0, Dolberg reusind sa deschida scorul in minutul 1, la primul atac.Donny van de Beek a tasnit bine in banda dreapta si i-a apoi in centru lui Dolberg, care a indeplinit o formalitate.Golul doi a venit in repriza secunda, atunci cand dupa mai multe suturi blocate ale jucatorilor campioanei a aparut Daley Blind, care a trimis superb in plasa.Razvan Marin a avut o evolutie buna si pare a fi om de baza pentru finalista Champions League in acest sezon.: Andre Onana, Joel Veltman, Lisandro Martinez, Perr Schuurs, Sergino Dest, Dusan Tadic, Donny van de Beek, Daley Blind, Razvan Marin, Quincy Promes, Kasper DolbergRezerve: Dominik Kotarski, Bruno Varela, Lisandro Magallan, Noussair Mazraoui, Kik Pierie, Dani De Wit, Jurgen Ekkelenkamp, Lasse Schone, Carel Eiting, Klaas Jan Huntelaar, Noa Lang, Hakim Ziyech: Jeroen Zoet, Denzel Dumfries, Derrick Luckassen, Olivier Boscagli, Michal Sadilek, Bruma, Steven Bergwijn, Pablo Rosario, Jorrit Hendrix, Cody Gakpo, Sam LammersRezerve: Robbin Ruiter, Trent Sainsbury, Jordan Teze, Nick Viergever, Erick Gutierrez, Bart Ramselaar, Ibrahim Afellay, Hirving Lozano, Donyell Malen, Joel Piroe, Zakaria Aboukhlal, Mohammed IhattarenM.D.