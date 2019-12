Un jucator de top, diagnosticat cu probleme cardiace

Ziare.

com

Aax a confirmat ca Blind va sta o perioada pe tusa dupa o serie de examene medicale.Jucatorul in varsta de 29 de ani, trecut si pe la Manchester United, a acuat o stare e ameteala in meciul cu Valencia, de la jumatatea acestei luni.Diagnosticul a fost de inflamatie a muschilor cardiaci, iar lui Blind i-a fost implantat un defibrilator cardioverter subcutanat."Incerc sa revin cat mai repede posibil. Va multumesc tuturor pentru mesajele de sustinere si ne revedem in curand", a scris Blind pe retelele de socializare.Nu se cunoaste inca perioada pe care Blind va trebui s-o petreaca departe de terenul de fotbal.Daley Blind s-a intors anul trecut la Ajax dupa patru ani petrecuti la Manchester United.Are nu mai putin de 66 de selectii in nationala Olandei, pentru care a marcat si doua goluri.I.G.