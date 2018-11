Stiri Alba-Iulia

Dosar penal pentru un barbat din Alba Iulia, prins la volan sub influenta alcoolului si cu permisul suspendat Vineri, 23 noiembrie 2018, in jurul orei 4.40, politistii Biroului Rutier din cadrul ...

Un barbat din Baia de Aries a predat politiei un telefon pe care l-a gasit intr-o parcare. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca telefonul fusese pierdut de o femeie din oras careia i ...

Ministerul Apararii a oferit detalii si a transmis condoleante familiei militarului care a murit electrocutat, vineri dimineata, in gara din Alba Iulia: "Un militar din cadrul Batalionului 3 ...

Un parinte a venit, in aceasta saptamana, la sediul PRO Romania din Alba Iulia, nemultumit ca elevii primesc la scoala mere din Polonia, in vreme ce o parte livezile noastre raman neculese din ...

Tricolorul centenar de la Lupsa. Povestea steagului care a insotit delegatia comunei la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, in 1918 Tricolorul care a insotit delegatia comunei la Marea ...

Festivalul National Concurs de Muzica Folk "Ziua de Maine" transforma Alba Iulia in capitala muzicii folk. Timp de doua zile, in perioada 24 -25 noiembrie, folkul romanesc se muta cu intreg ...

Organizatorii evenimentelor ce se vor desfasura la Alba Iulia le solicita celor care doresc sa participe la aniversarea Centenarului sa tina cont de capacitatea limitata de stocare in privinta ...

A intampina un oaspete cu paine si sare, nu este egal, din pacate, in perioada aceasta, cu a-i oferi un loc de parcare cat mai aproape de zona evenimentelor. Organizatorii solicita celor care ...

Traseul parcurs de tanara talharita la Alba Iulia, in ziua agresunii: Cum a reusit sa ajunga acasa si ce isi mai aminteste din incident. Tanara in varsta de 20 de ani, talharita sambata intr-o ...

In loc sa arunce cu invective in stanga si in dreapta, domnul Florin Roman ar face mai bine sa se informeze si sa lase deoparte discursurile denigratoare care nu ii fac deloc cinste si la care ...