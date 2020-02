Seful ALDE Teleorman si mai mult de 10 deputati il parasesc pe Tariceanu: Am fi dispusi sa mergem in PNL

Ziare.

"Un lucru este clar, nu mai avem grup parlamentar. In momentul de fata, in ALDE eu nu mai raman. Dar unde si spre ce zari voi pleca, nu as putea sa va spun inca. Suntem un grup de parlamentari care vom pleca spre niste destinatii. In maxim o saptamana, zece zile, voi anunta catre ce voi merge. Suntem 23 de parlamentari, dintre care minim 12 si maxim 16 parlamentari vom pleca din ALDE", a afirmat Calota.El a explicat ca una dintre nemultumirile sale este ca, neavand grup parlamentar, ALDE nu va mai avea reprezentanti in sectiile de votare."Ori, a intra in alegerile parlamentare fara oameni in sectiile de votare, credeti-ma, stiu ce inseamna. O alta nemultumire este ca, dupa ce ALDE a votat impotriva guvernului Dancila si a votat guvernul Orban, presedintele ALDE se indreapta inapoi spre PSD si Pro Romania. De ce am mai facut miscarea asta cu ungerea PNL , daca acum incercam sa ne intoarcem unde am fost? Eu nu o sa pot sa mai fac vreodata o alianta cu PSD. Mi-a ajuns una. Am fost 25 de ani in PNL si aproape 6 ani in ALDE. Noi am fi dispusi sa mergem in PNL", a mai spus Calota.Deputatul Andrei Gerea a anuntat miercuri ca demisioneaza din ALDE pentru a se dedica proiectului politic "Prin noi insine", proiect pe care ar fi vrut, initial, sa il dezvolte alaturi de Calin Popescu-Tariceanu."Este un proiect politic de dreapta", a declarat Gerea, infirmand o inscriere a sa in PNL.