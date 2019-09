Disidentii din ALDE ar putea infiinta un nou partid

Ziare.

"Daca nu va fi congres, atunci ramane varianta unei noi platforme politice, alaturi de cei care gandim altfel in ALDE. Am mai vorbit cu alte doua-trei persoane din partid despre acest lucru. Cea mai potrivita persoana pentru a conduce noua formatiune este senatorul Daniel Zamfir. Are notorietate si a luptat constant impotriva abuzurilor", a spus Ciprian Lucian Rosca.El a adaugat ca "ar fi loc pentru un nou partid politic in Romania".Rosca a precizat ca in prezent nu asistam la o alianta intre ALDE si Pro Romania, ci ALDE se va topi in Pro Romania."Ideea cu noul partid este impartasita de mine si de alte cateva persoane din ALDE. Urmatoarele doua saptamani sunt extrem de importante. Se depune si motiunea de cenzura, iar undeva pana pe 10 octombrie lucrurile se vor aseza pe un fagas", a mai precizat Cprian Lucian Rosca.In urma cu o saptamana, vicepresedintele ALDE Iasi, Ciprian Lucian Rosca i-a cerut demisia lui Varujan Vosganian de la sefia ALDE Iasi, acuzandu-l ca a divizat filiala si ca este responsabil pentru rezultatele slabe ale organizatiei la ultimele alegeri.Vicepresedintele ALDE Iasi l-a acuzat pe Vosganian ca dupa ce in 2015 a intrat in partid a excelat intr-o singura directie vizibila, aceea a aplicarii cunoscutului dicton "divide et impera".Ciprian Lucian Rosca e declarat ca si-a depus demisia din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, dar ca aceasta nu i-a fost inca aprobata.