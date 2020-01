Judecatorii anuleaza cererea prin care ALDE chema in judecata compania Facebook

Procesul

Ziare.

com

E vorba despre procesul in care formatiunea politica acuza compania americana ca blocheaza contul filialei Sibiu si ar aduce astfel prejudicii in promovarea pe reteaua sociala a mesajelor candidatului la alegerile prezidentuale pe care il sustiune, Mircea Diaconu. ALDE Sibiu a cerut daune morale in valoare de... 10 lei.Decizia este cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, potrivit minutei instantei. Desi s-au cerut lamuriri pe toate canalele disponibile de contact Facebook, acestia nu au raspuns solicitarilor", se arata intr-un comunicat ALDE Sibiu, postat la sfarsitul lunii noiembrie pe pagina de Facebook a organizatiei.Liderul ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, acuza Facebook de ingradirea dreptului la libera exprimare.", sustinea Tocaciu.In solicitarea catre judecatorie, ALDE Sibiu a aratat ca "blocajul impus de Facebook paginii oficiale a adus prejudicii organizatiei si campaniei electorale pe judetul Sibiu a candidatului Mircea Diaconu".", a subliniat Ovidiu Gheorghe Tocaciu, presedintele ALDE Sibiu.