O organizatie intreaga ALDE trece la PNL: Stim sa fim numarul 1!

Ziare.

com

"In seara zilei de 26 februarie 2020 a fost convocata Delegatia Permanenta Teritoriala ALDE Giurgiu la care au fost invitati si o serie de membri importanti ai partidului. Un numar de 120 de membri s-au intrunit, astfel, pentru a stabili viitorul politic al acestei organizatii.Dupa o prezentare a situatiei politice la zi, s-a dat cuvantul delegatilor care au concis ca ramanerea in acest partid, in conditiile actuale, inseamna de fapt blocarea aspiratiilor comunitatii giurgiuvene.Discutiile au mai aratat ca cetatenii isi pierd increderea la nivel national in politica ALDE si vorbitorii au solicitat conducerii judetene sa ia cele mai bune masuri pentru ca oamenii sa fie reprezentati corect si cu cele mai bune sanse in viitoarele forme de conducere ale administratiilor locale, judetene si nationale", a anuntat deputatul Toma Petcu, joi seara, pe Facebook.Membrii ALDE au spus ca vor sa aduca organizatia PNL pe primul loc pe tara."Stim sa fim numarul 1! Am fost numarul 1 cu organizatia PNL, am fost numarul 1 cu ALDE, vrem sa aducem organizatia PNL din nou pe primul loc pe tara!", a spus unul dintre membri, potrivit postarii, in care se mentioneaza ca, la finalul intalnirii, a fost supusa la vot propunerea de trecere a intregii filiale teritoriale ALDE la organizatia PNL Giurgiu, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi de membrii Delegatiei Permanente Teritoriale.